Roberto De Zerbi, þjálfari Tottenham, segir dómarateymið hafa verið „órólegt“ í 1-1 jafntefli liðsins gegn Leeds. Risastór dómur féll ekki undir lokin og kostaði Tottenham líklega sigurinn.
Tottenham hefði með sigri farið fjórum stigum frá fallsvæðinu en er nú aðeins tveimur stigum frá West Ham.
Mathys Tel skoraði glæsilegt mark en gaf síðan frá sér víti, þegar hann ætlaði að hreinsa boltann með hjólhestaspyrnu en sparkaði óvart í hausinn á Ethan Ampadu, og Dominic Calwert-Lewin jafnaði leikinn fyrir Leeds.
Dómarinn dæmdi upphaflega ekki vítaspyrnu en eftir VAR skoðun var bent á punktinn.
Tottenham vildi síðan fá vítaspyrnu á þrettándu mínútu uppbótartíma, þegar James Maddison féll við í teignum. Ekkert var dæmt og VAR skoðaði atvikið en komst að sömu niðurstöðu.
„Þeir voru órólegir í dag, kannski fundu þeir fyrir pressu út af Arsenal leiknum í gær,“ sagði De Zerbi en jöfnunarmark var tekið af West Ham gegn Arsenal vegna brots á markmanninum David Raya.
„Við fundum klárlega fyrir pressu, við fórum ekki nóg vel með boltann og vorum of æstir en dómararnir voru órólegir líka. Ég skil samt ekki rifrildið um VAR dóminn [hjá Arsenal], því þetta var 200 prósent brot. Ekki 100 prósent, 200 prósent brot,“ sagði De Zerbi einnig.
Markið sem var dæmt af West Ham United í leiknum gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni var að sjálfsögðu til umræðu í Sunnudagsmessunni. Að mati sérfræðinga hennar komst dómari leiksins að réttri niðurstöðu.
Jamie Carragher segir engan vafa á því að brotið hafi verið á David Raya, markverði Arsenal, í markinu sem var dæmt af West Ham United í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.
Forráðamenn West Ham munu hafa samband við dómaranefnd ensku deildanna í ljósi jöfnunarmarks liðsins sem dæmt var af undir lok 1-0 taps fyrir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gær. Markið gæti haft mikið að segja um bæði titilbaráttuna sem og vonir West Ham um að halda sæti liðsins í deildinni.
Ákvörðunin um að dæma mark af West Ham í uppbótartíma gegn Arsenal í gær gæti haft gríðarleg áhrif á það hvaða lið verður Englandsmeistari í fótbolta og hvaða lið fylgir Burnley og Wolves niður í B-deild.