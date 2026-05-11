Enski boltinn

Skoraði tveimur dögum eftir jarðar­för móður sinnar

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Elliot Anderson horfði til himins er hann fagnaði marki sínu í gær.
Elliot Anderson horfði til himins er hann fagnaði marki sínu í gær. vísir/getty

Miðjumaður Nott. Forest, Elliot Anderson, hefur gengið í gegnum mikið síðustu vikur.

Hann hefur þótt sýna einstakan andlegan styrk en móðir hans féll frá í síðasta mánuði og var svo jörðuð á föstudag.

Anderson skoraði gegn Sunderland skömmu eftir fráfall móður sinnar og endurtók leikinn með jöfnunarmarki gegn Newcastle í gær. Aðeins tveimur dögum eftir jarðarförina.

„Þetta mark skipti mig miklu máli eftir allt sem á undan er gengið,“ sagði Anderson en stigið tryggði endanlega veru Forest í efstu deild.

Stjóri Forest, Vitor Pereira, jós Anderson lofi eftir leikinn.

„Þetta er búið að vera erfitt fyrir hann og allir í liðinu finna til með honum. Hann vildi heiðra minningu móður sinnar með því að spila og skilja allt eftir á vellinum. Hann vildi líka skora og hann hættir aldrei. Mjög hæfileikaríkur og sterkur karakter.“

Anderson hefur spilað sig inn í enska landsliðið á tímabilinu og mun örugglega fara með á HM í sumar. Hann er eðlilega orðinn eftirsóttur en bæði Manchester-liðin eru sögð vera með hann í sigtinu.

Enski boltinn Nottingham Forest

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið