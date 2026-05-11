West Ham kvartar til dómaranefndar

Forráðamenn West Ham munu hafa samband við dómaranefnd ensku deildanna í ljósi jöfnunarmarks liðsins sem dæmt var af undir lok 1-0 taps fyrir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gær. Markið gæti haft mikið að segja um bæði titilbaráttuna sem og vonir West Ham um að halda sæti liðsins í deildinni.
Arsenal vann leikinn 1-0, með marki frá Leandro Trossard á 83. mínútu, skömmu eftir mikla hetjumarkvörslu David Raya.
Í uppbótartímanum var svo mikið havarí þegar West Ham skoraði eftir hornspyrnu en markið var á endanum dæmt af vegna brots Pablo á Raya.
Leikmenn West Ham voru allt annað en sáttir við dóminn og nú mun forráðamenn félagsins fylgja því eftir. Breska ríkisútvarpið, BBC, greinir frá því að West Ham muni kvarta við PGMO, samtök atvinnudómara á Englandi, og óska enn fremur eftir frekari skýringum á dómnum.
Tap West Ham þýðir að liðið er áfram í fallsæti, stigi á eftir Tottenham sem nú á leik til góða við Leeds í kvöld.
Arsenal er aftur á móti með fimm stiga forskot á Manchester City á toppi deildarinnar en City á leik inni.