Oddvitaáskorunin: Sér eftir því að elta peningana til Osló

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Pétur Marteinsson er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
Ég er jafnaðarmaður og trúi á kraft liðsheildarinnar. Reynsla mín úr atvinnumennsku í fótbolta og rekstri hefur kennt mér að árangur næst með aga og skýrri forgangsröðun. Ég vil leiða breytingar á grunni jafnaðarmennsku til að byggja borg sem gerir okkur stolt.
Við leggjum áherslu á fjögur lykilmál:
Börnin í fyrsta sæti: Við ætlum að lögfesta rétt barna til leikskólavistar að loknu fæðingarorlofi í samstarfi við ríkið í skrefum en í millitíðinni fjárfesta í mönnun og aðbúnaði í leik- og grunnskólum. Aukum stuðning í skólunum og tökum íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna föstum tökum. Það er jafnaðarmennska.
Fulla ferð áfram í samgöngum: Við stöndum með samgöngusáttmála til að stytta ferðatíma, minnka tafir og auka öryggi.
Léttum lífið í rekstrinum: Við viljum gera borgina skilvirkari og þjónustuvænni gagnvart framtakssömu fólki og fyrirtækjum.
Tökum ábyrgð hvert á öðru: Byggjum fyrir alla tekjuhópa og hlúum að fólkinu í borginni.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Það er best að búa í Reykjavík en ef það er ekki í myndinni þá myndi ég flytja til tengdaforeldra minna á Ólafsfirði.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég spændi í mig kílóunum hans Hallgríms og fannst meiriháttar. Sjón er sömuleiðis frábær; Korngult hár, grá augu, CoDex 1962 og Mánasteinn eru stórkostleg verk. Minnistæðust er þó Jóhannes á Borg eftir Stefán Jónsson. Það er mögnuð ævisaga alþýðumanns sem kemst til manns í gegnum íþróttir og byggir Hótel Borg.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég held að það þurfi alltaf að byrja á toppnum. Jón Gnarr sagði þegar hann var borgarstjóri og þurfti að skera niður í Orkuveitunni eftir hrun að þau sem eru í gulu vestunum þyrftu ekki að hafa áhyggjur. Það er gott prinsipp.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ef það þyrfti að vera eitt ákveðið verkefni myndi ég setja milljónirnar í að auka þátttöku í tómstunda- og íþróttastarfi meðal barna í Breiðholti.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ég hugsa að „Breiðholt, bolti og borgarstjórn“ myndi ná ágætlega utan um þetta.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja! Og hittast síðan.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Samfylkingin er stór flokkur svo ég veit ekki hversu óvinsælt það er en mér finnst að það mætti fækka borgarfulltrúum.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég væri til í að kunna á hljóðfæri – sérfræðingur á harmonikku t.d.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Sumum finnst leikskólakerfið of kostnaðarsamt svo það yrði kannski umdeilt að setja aukið fjármagn í uppbyggingu og mönnun á leikskólum.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Lét þýða þýskan texta fyrir mig um uppgang fjarhægrisins.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við í Samfylkingu munum vinna með það sem kemur upp úr kössunum og hagsmunir Reykvíkinga ráða för.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Öll gerum við mistök. Ef maður sér ekki eftir neinu þá er eitthvað að. Þegar ég fór frá Hammarby til Stabæk til að elta meiri pening í fótboltanum voru það mistök. Það var gott að vera í Osló, en ákvörðunin sjálf var bara röng.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Það fyrsta sem kemur upp í hugann er velferðarþjónusta, borgin hefur verið leiðandi í uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis og þjónustu við viðkvæma hópa. Mér finnst líka frábært hvað það er opið lengi í sundi um helgar.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Því miður er það oftast bara kaffi á virkum dögum en ég tek kannski ristabrauð með því um helgar.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Mér finnst of mikill tími í ráðhúsinu fara í pólitíska leiki og ósætti. Borgarfulltrúar eru eflaust oftast sammála en það virðist bannað að sýna það. Ég hef líka stofnað til reksturs í Reykjavík og þá fór í taugarnar á mér hvað stjórnsýslan getur verið flókin og hægfara.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Ég tel raunhæft að við verðum byrjuð að skref í lögfestingu á rétti allra barna til leikskólavistar að loknu fæðingarorlofi og bregðast við mönnunarvanda leikskólanna. Aðgerðir til að bæta íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna og auka þátttöku í tómstundum eiga að vera byrjaðar að skila árangri.
Eitt sem ég ætla mér að gera um leið, fái ég til þess traust, er að fara aftur um borgina til að eiga samtöl og hlusta af alvöru á raddir íbúa. Þannig endurvinnum við traust til borgarstjórnar. Loks getum við haldið ótrauð áfram með samgöngusáttmálann, samkomulag sem byggir á breiðri, þverpólitískri sátt allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég elska Blowin’ in the wind með Bob Dylan“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Mér finnst Breiðholt hafa setið svolítið á hakanum og augljós mistök þar eru auðvitað Græna gímaldið.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég er nú bara iðulega kallaður Pétur en Social Pete sem sum kalla mig er dálítið gott.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við tökum öllum loforðunum okkar alvarlega. Við höfum hins vegar sagt að börnin séu í fyrsta sæti og algjörum forgangi hjá okkur. Fái ég til þess traust mun ég standa við að auka fjármagn í mönnun og starfsaðstæður í leikskólunum auk meiri fjárfestingu í uppbyggingu leikskólahúsnæðis. Ég mun líka standa við það að auka stuðning fagfólks í grunnskólunum. Það er mikilvæg fjárfesting til framtíðar.“