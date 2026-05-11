Oddvitaáskorun: Mjög til í að vera smiður

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Marta Rut Ólafsdóttir er oddviti Framsóknar í Hveragerði.
Ég heiti Marta Rut Ólafsdóttir og er oddviti Framsóknar í Hveragerði. Ég er rekstrarverkfræðingur að mennt og starfa sem viðskiptaþróunarstjóri fyrir fyrirtæki í lyfjageira. Ég hef einnig töluverða reynslu af stjórnarsetu. Bæði hef ég setið í stjórnum fyrirtækja, en hef einnig verið formaður Framsóknarfélagsins í Hveragerði síðustliðin ár og hef bæði verið nefndarmaður og formaður í fastanefndum Hveragerðisbæjar.
Árið 2020, þegar ég var í fæðingarorlofi með yngri drenginn minn, stofnaði ég nýsköpunarfyrirtæki með bróður mínum og föður. Það fyrirtæki er í dag í stöndugum rekstri og það hefur verulega skemmtilegt að fá að fylgja eftir hugmynd til reksturs.
Ég er uppalin á Hvoli í Ölfusi og öll mín uppvaxtarár sóttum við þjónustu í Hveragerði. Hér hef ég búið síðan 2016 með minni fjölskyldu og hér vil ég ala upp drengina mína tvo. Ég hef mikinn metnað fyrir samfélaginu okkur og vil sjá Hveragerðisbæ halda áfram að blómstra sem stað þar sem fólk og fyrirtæki sjá hag sinn í að festa rætur og vaxa enn frekar.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Í Skagafirði. Þar á ég mikið af mínu fólki, og þar þykir mér mjög gott að vera.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég myndi gjarnan vilja lesa miklu meira og hef gaman af allskonar bókum, en ‘Maður sem heitir Ove’ er bók sem mér þykir mjög vænt um og gæti alveg lesið oft.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Í grunninn held ég að flest þau verkefni sem sveitarfélög úthluta fé í séu þörf og almennt vel ígrunduð. Ef að til þess kæmi að það þyrfti að skera niður þá myndi ég forgangsraða í þágu grunnþjónustu og skera niður í verkefnum sem ekki tengjast skólum og velferð.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Húsnæði sem stoðsvið bæjarins hafa til umráða eru löngu sprungin. Ég myndi vilja bæta aðstöðu starfsfólks, þá sérstaklega velferðarsviðs.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Nýsköpun, innviðir og nestistíminn“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ef að það er rými til, þá er alltaf betra að hringja.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Nú er ég ekki alveg viss. Ég held að við séum almennt frekar samstillt, enda mikið skynsemisfólk á listanum mínum.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég væri mjög gjarnan til að verða smiður. Mér finnst gaman að skapa, sem nú einskorðast aðallega við forrit og greiningar, en myndi gjarnan vilja vera handlagin við bæði húsasmíði og húsgagnasmíði.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Mitt fyrsta ár í sveitastjórn mun líklega einkennast af því að klára stór verkefni sem þegar eru hafin. Þetta eru verkefni sem þegar gert er ráð fyrir á fjárhagsáætlun og ég tel brýnt að fylgja þeim eftir. Ég hef trú á því að það sé einhugur um að klára þessi verk innan allra framboða svo ég efast um að mikið verði um umdeildar ákvarðanir.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég notaði gervigreind síðast í dag í vinnunni, í að sækja fyrir mig gögn.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við göngum alveg óbundin til kosninga og útilokum engan í samstarfi. Við getum unnið með öllum, svo lengi sem hægt er að koma sér saman um forgangsröðun á áherslur.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég hef gert fullt af mistökum, eins og flestir. Ég reyni að læra af þeim mistökum sem ég geri, og vona að þau leiði til betri ákvarðanatöku næst. Ég held að það sé fátt sem að ég sé eftir í lífinu, þær ákvarðanir sem að ég hef tekið hafa leitt mig á þann stað sem að ég er á í dag, og ég er þakklát fyrir það.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Umhverfið og náttúran.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég er ekki nægilega dugleg við að borða morgunmat og læt yfirleitt einn góðan kaffibolla duga.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Í grunninn finnst mér sveitarfélagið vel rekið. Það sem fer oft í taugarnar á mér er hins vegar hægagangur stjórnsýslu almennt. Þar eru ferlar sem skilgreindir eru af ríkinu oft íþyngjandi. Þar mætti gera betur.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Á næstu 4 árum er raunhæft að klára uppbyggingu íþróttamannvirkja, taka í gagnið nýja skólphreinsistöð, klára hönnun nýs leikskóla, hefja uppbyggingu þjónustukjarna fyrir eldra fólk í samstarfi við einkaaðila og margt fleira. Það er ótal margt sem hægt er að afreka á 4 árum og það er mikilvægt að sveitastjórnarfulltrúar, bæði meirihluta og minnihluta komi sér saman um forgangsröðun.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Það sveiflast mikið en þessa dagana er Vienna með Billy Joel í mikilli spilun“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Það er auðvelt að vera vitur eftir á, en ég held að almennt séu ákvarðanir teknar út frá þeim forsendum sem liggja fyrir hverju sinni. Ef ég gæti farið aftur í tímann, með þá vitneskju sem ég hef núna, þá hefði ég viljað sá ákvörðun um útfærslu á uppbyggingu íþróttamannvirkja tekna fyrr.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég held að ég hafi ekki oft gengið undir gælunafni, en ég fyrir mörgum árum var lítill bróðir vinkonu sem ekki gat sagt Marta Rut, sagði alltaf Marta Flus. Sú fjölskylda grípur ennþá stundum í þetta gælunafn og það kallar fram gamlar minningar. Mér þykir ósköp vænt um það.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég legg upp með að standa alltaf við öll mín loforð.“