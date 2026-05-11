„Þetta hefur mikla þýðingu fyrir mig persónulega. Það liggur mikil vinna og seigla á bak við svona ferðalag og í jafn harðri samkeppni og þessum bransa gefur svona viðurkenning manni sannarlega byr undir vængina til að halda áfram og treysta á eigin sýn og innsæi,“ segir arkitektinn Hulda Jónsdóttir, stofnandi og eigandi HJARK arkitekta. Hún verið valin í „Europe 40 Under 40“ sem eru virt verðlaun í heimi arkitekta og hönnuða.
„Ég er, eftir því sem ég best veit, fyrsta manneskjan frá Íslandi til að hljóta þessa viðurkenningu,“ segir Hulda í samtali við blaðamann en hún er auðvitað í skýjunum með þessa viðurkenningu.
„Ég er enn ung í faginu og HJARK hefur verið starfandi í tiltölulega stuttan tíma, þannig að þessi viðurkenning er stór hvatning til áframhaldandi uppbyggingar og metnaðar.“
Verðlaunin eru veitt af The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies og Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.
Er um að ræða stór alþjóða verðlaun sem eru gefin út til fjörutíu aðila á heimsvísu ár hvert, annað hvort ár fer til Evrópu og hitt til Ameríku. Þessi viðurkenningin er ætluð efnilegum arkitektum og hönnuðum í Evrópu undir fertugu.
Hulda starfar sem arkitekt og stofnandi HJARK arkitektastofu, sem hefur unnið að fjölbreyttum verkefnum hér á landi, allt frá high-end einkaframkvæmdum yfir í leikskóla, hjúkrunarheimili, samfélagsverkefni og stór skipulagsverkefni, ávallt með áherslu á sjálfbærni, vandaða hönnun og mannlegan skala.
HJARK hefur hlotið fjölda verðlauna og viðurkenninga á þeim stutta tíma sem stofan hefur verið starfandi. Meðal annars hefur stofan verið tilnefnd til Mies van der Rohe verðlaunanna 2026 og hlotið verðlaun á World Architecture Festival þar sem verkefni stofunnar sigraði sinn flokk, auk fleiri alþjóðlegra viðurkenninga undanfarin ár.
Hulda lærði og starfaði erlendis í tólf ár, meðal annars í Frakklandi, á Spáni, í Englandi og Danmörku.
„Svo flutti aftur til Íslands og stofnaði HJARK árið 2020. Þetta er risa skref fyrir mig og að ég held arkitekta heiminn á Íslandi að hafa Íslending á þessum lista. Framtíðin er spennandi og verkefnin framundan fjölbreytt og metnaðarfull.“