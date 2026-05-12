Stjörnufans hjá Birni á Edition

Sannkölluð tónlistarveisla tók yfir skemmtistaðinn ROOF í síðastliðinni viku þegar Birnir stóð fyrir tónleikum. Ásamt honum þeytti Benni B-ruff skífum og stjörnurnar Flóni og Tatjana komu fram.
Staðurinn er staðsettur á Reykjavík EDITION hótelinu og ekki að undra að mikill fjöldi fólks mætti til að berja stjörnurnar augum og dansa við tryllta tóna.
Mikið stjörnufans var á viðburðinum og meðal gesta voru stjörnulögmaðurinn Villi Vill, leikstjórinn Kolfinna Nikulásdóttir, ljósmyndarinn og tískudrottningin Sigríður Margrét, Vaka Njálsdóttir vörumerkjastjóri Collab, Ásgerður Diljá markaðsstjóri Aurum, áhrifavaldurinn Gugga í gúmmíbát, stjörnukokkurinn Haukur og svo lengi mætti telja.
Birnir hefur fyrir löngu haslað sér völl sem einn vinsælasti rappari og tónlistarmaður landsins og leikur sér á mörkum hip-hops og raftónlistar. Hann gaf nýverið út annað lag með danssveitinni GusGus en hefur líka unnið með ýmsum röppurum á borð við Herra Hnetusmjör, Jóhann Kristófer og Flóna.
Hér má sjá vel valdar myndir af gleðinni: