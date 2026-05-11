Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Birgitta Ragnarsdóttir er oddviti Samfylkingarinnar og óflokksbundinna í Hveragerði.
„Ég heiti Birgitta Ragnarsdóttir, er 37 ára og þriggja barna móðir. Ég hef búið í Hveragerði í rúm sex ár og verið virk í samfélaginu, meðal annars sem formaður Foreldrafélags leikskólabarna í Hveragerði og í foreldraráði Óskalands. Ég er að stíga mín fyrstu skref í pólitík en hef lengi verið virk innan verkalýðshreyfingarinnar og sit meðal annars í stjórn VR og Landsambands íslenskra verzlunarmanna.
Ég býð fram krafta mína með Samfylkingunni og óflokksbundnum í Hveragerði vegna þess að ég brenn fyrir barna- og fjölskyldumálum og vil leggja mitt af mörkum til að gera góðan bæ enn betri. Mig langar að sjá Hveragerði verða framúrskarandi og eftirsótt samfélag þar sem fjölskyldur fá að blómstra og öllum líður vel.“
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég hugsa að ég myndi vilja búa í Ölfusi, byggja sjálf hús, vera með hænur, geitur og hesta og vera ekkert alltof langt frá Hveragerði.“
Hver er uppáhaldsbókin þín?
„Ég les nokkuð mikið svo ég á alveg svolítið erfitt með að velja uppáhalds bók en sú sem stóð upp úr á seinasta ári var Áttunda undur veraldar eftir Lilju Rós Agnarsdóttur, en svo er ég mjög hrifin af bókunum hennar Jónínu Leósdóttir um hana Eddu, eldri borgaranum í blokkinni.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Í litlu sveitarfélagi eins og Hveragerði eru 100 milljónir mjög mikil upphæð sem erfitt væri að skera niður reksturinn um. En ég tel þó að við getum skoðað það að fækka utanaðkomandi ráðgjöfum og sérfræðingum, endurskoða nefndir og fundarkostnað, finna hagkvæmari leiðir til að sinna viðhaldsverkefnum.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Þessar hundrað milljónir mættu mjög gjarna fara í lýðheilsumál, efla skátastarfið, gera endurbætur á reiðstígum og göngustígum, fjölga leikvöllum víðsvegar um Hveragerði og gera endurbætur á þeim leikvöllum sem eru nú þegar til staðar. Og ekki má gleyma blessaða ærslabelgnum!“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Konan sem er alltaf með eitthvað á prjónunum.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Bæði betra en sendi eflaust mun meira af skilaboðum.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Foreldragreiðslur – mjög hot topic! En ég tel að foreldragreiðslur geti verið af hinu góða þegar leikskólakerfið er vel fúkarandi eins og það er núna í Hveragerði, viljum gefa foreldrum raunverulegt valfrelsi um hvort þau þiggi leikskólapláss við tólf mánuða aldur eða hafna því og hafi þá kost á heimgreiðslum til tveggja ára aldurs.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Einfalda svarið er sérfræðingur í ÖLLU.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég myndi beita mér gegn of mikilli þéttingu byggðar á kostnað grænna svæða og m.t.t. umferðaröryggis, svo það þyrfti að endurskoða aðalskipulag bæjarins.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Notaði gervigreindina seinast til að lesa yfir skýrslu frá ILO varðandi jafnrétti kynjanna og draga út punkta fyrir mig.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Þetta er nú óttaleg klisja en ég tel að við gætum öll unnið vel saman, eða reynt það a.m.k.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég byrjaði með manni með bíladellu eða öllu heldur jeppadellu – Elska hann nú samt.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Það er svo margt! Sundlaugin í Laugaskarði, útivistarsvæðin, náttúran, samfélagið, leikskólamálin, svo mætti lengi telja.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Borða sjaldnast morgunmat en það er yfirleitt banani og hleðsla ef ég gríp mér eitthvað.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Upplýsingagjöfin, finnst íbúar illa upplýstir um gang mála í Hveragerði og stjórnsýslan almennt.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að ljúka þeim stóru verkefnum sem þegar eru farin af stað og halda áfram að efla Hveragerði sem heilsubæ þar sem græn svæði og náttúruperlur fjallanna fá að njóta sín. Mikilvægt er að bærinn haldi sínum sérstaka sjarma og áfram verði lögð áhersla á lágreista byggð í allri uppbyggingu. Þá vil ég einnig sjá skapandi starfi gefið vægi, með bættri aðstöðu fyrir listsköpun, nýsköpun, fjarvinnu og námsfólk, ásamt öllum þeim sem nýta slíka aðstöðu í störfum sínum.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Þú ert stormur með Unu Torfa.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Á síðasta kjörtímabili myndi ég segja að stærstu mistökin hafi verið að hefja ekki byggingu íþróttahúss fyrr. Einnig var nauðsynlegt að ráðast í stækkun leikskólans Óskalands, en niðurstaðan varð sú að nýi hlutinn er í leiguhúsnæði en ekki í eigu bæjarins. Það hefði verið bæði hagkvæmara og skynsamlegra til lengri tíma að sveitarfélagið ætti húsnæðið sjálft.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Það er Britta en mamma mín hefur kallað mig Brittu síðan ég man eftir mér.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég mun alltaf standa með náttúrunni, meðal annars undir Hamrinum og á Fossflötinni, og leggja áherslu á að bæta stíga og vinna að fegrun bæjarins. Þá vil ég klára þau stóru verkefni sem þegar eru komin til framkvæmda, eins og byggingu íþróttamannvirkja. Ég legg einnig áherslu á að styrkja skóla- og velferðarþjónustu og vinna að stefnumótun í málefnum barna og skóla með víðtæku samráði. Þá vil ég áfram þróa uppbyggingu og starf í íþrótta-, velferðar- og frístundamálum í góðu samstarfi við þau félög sem starfa í Hveragerði.“