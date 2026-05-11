Vill tæpa tvo milljarða frá Samsung vegna myndar

Samúel Karl Ólason skrifar
Dua Lipa er verulega ósátt við að Samsung hafi notað mynd af henni á kassa utan um sjónvörp sem seld eru víða í Bandaríkjunum. EPA/FABIAN SOMMER

Dua Lipa, poppstjarnan heimsfræga, hefur höfðað mál gegn Samsung, tæknirisanum frá Suður-Kóreu. Hún segir fyrirtækið hafa notað mynd af henni utan á kassa fyrir sjónvörp í leyfisleysi og fer fram á fimmtán milljónir dala (um 1,8 milljarða króna) í skaðabætur.

Myndin sem um ræðir var tekin á tónleikum í Austin í Texas árið 2024 og á söngkonan sjálf rétt á því að birta myndina, samkvæmt frétt BBC.

Lipa varð fyrst meðvituð um myndina í júní 2025, þegar aðdáendur fóru að birta myndir af sjónvarpskössum á samfélagsmiðlum og tala um kassana sem „Dua Lipa-sjónvarpskassana“, samkvæmt lögsókninni.

Mynd af einum kassanum sem um ræðir.

Í lögsókninni er vísað til tveggja tiltekinna ummæla á Instagram. Í öðru segist einhver ætla að kaupa sjónvarpið út af myndinni. Í hinu skrifar viðkomandi að ef einhver vonast til að selja einhvern hlut, borgi sig að setja mynd af henni á hlutinn.

Lögmenn söngkonunnar segja forsvarsmenn Samsung hafa hunsað ítrekaðar kröfur um að hætta að nota myndina.

