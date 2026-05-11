Lífið

Borgaði 100 þúsund fyrir hár­lokk úr Hauki Holm

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Eitt frægasta hár Íslands. Benni klippir hér lokk úr Hauki.
Eitt frægasta hár Íslands. Benni klippir hér lokk úr Hauki.

Tvíeykið Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson héldu „live show“ í Austurbæ á laugardagskvöld. Strákarnir halda úti einu vinsælasta hlaðvarpi landsins. 

Uppselt var á viðburðinn og var mikil stemming. Á meðal gesta voru Gissur Páll Gissurarson, óperusöngvari, sem opnaði kvöldið. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, fékk heiðursverðlaun Hlaðfrétta enda verið tíður gestur í þáttum þeirra síðustu 15 ár. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mætti einnig í spjall og tók lagið. 

Hér fyrir neðan má sjá myndir frá kvöldinu.

Gissur Páll opnaði kvöldið með Nessun dorma.Mummi Lú
Uppselt var á viðburðinn í Austurbæjarbíói á laugardagskvöld.Mummi Lú
Frændsystkinin Kristrún og Fannar bregða á leik. Mummi Lú
Baldur og Einar áður en þeir fóru til Tyrklands í hárígræðslu. Mummi Lú
Kristrún fór yfir kynni sín af forseta Bandaríkjanna.Mummi Lú
Farið var yfir helstu fréttir ársins og varð kýrin Plóma meðal annars fyrir valinu.Mummi Lú
Þessi kona vann þurrkara í happdrættinu. Hún fékk hann afhendan á staðnum og fór með hann heim í leigubíl.Mummi lú
Benni, Kristrún og Fannar tóku að sjálfsögðu sígilda slagarann Nínu.Mummi lú
Sigmundur Davíð fékk heiðursverðlaun Hlaðfrétta árið 2026. mummi lú
Gunnar Sigurðarson og Lilli úr Brúðubílnum spjölluðu saman.Mummi lú
Gunnar Sigurðarson ásamt vini sínum Bjössa bollu.Mummi lú
Lítið breyst, eða hvað?Mummi lú
Fyrrverandi fréttamaðurinn Haukur Holm mætti uppi á svið og tók gítarsóló.Mummi lú
Haukur Holm áritar rammann með lokknum.Mummi lú
Hárlokkurinn úr Hauki Hólm var boðinn upp og fór á 100 þúsund krónur.Mummi lú
Kristrún og Fannar eru systkinabörn, og þessi mynd er frá því í fermingunni hans Fannars. Eins og sjá má, hafa þau lítið breyst.Mummi lú
Kristrún Frostadóttir mætti og fór yfir málin.Mummi lú
Strákarnir heiðruðu minningu Björgvins Halldórssonar og tóku Gullvagninn ásamt gestum.Mummi lú
Þessi vann þvottavél.Mummi lú
We are the world, we are the children sungu oddvitarnir í Reykjavík.Mummi lú
Allir oddvitarnir í Reykjavík mættu upp á svið og tóku lagið We are the world, ásamt Friðriki Dór og Jóni Jónssyni.Mummi Lú
