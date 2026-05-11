Tvíeykið Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson héldu „live show“ í Austurbæ á laugardagskvöld. Strákarnir halda úti einu vinsælasta hlaðvarpi landsins.
Uppselt var á viðburðinn og var mikil stemming. Á meðal gesta voru Gissur Páll Gissurarson, óperusöngvari, sem opnaði kvöldið.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, fékk heiðursverðlaun Hlaðfrétta enda verið tíður gestur í þáttum þeirra síðustu 15 ár. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mætti einnig í spjall og tók lagið.
