Átta af oddvitunum ellefu sem bjóða fram í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík komu óvænt fram á viðburði á vegum Hlaðfrétta á laugardagskvöld.
Þeir oddvitar sem komu fram voru Ari Edwald í Miðflokknum, Björg Magnúsdóttir í Viðreisn, Einar Þorsteinsson í Framsókn, Hildur Björnsdóttir í Sjálfstæðisflokknum, Kristinn Jón Ólafsson í Pírötum, Pétur H. Marteinsson í Samfylkingu, Sanna Magdalena Mörtudóttir í Vinstrinu, og Silja Sóley Birgisdóttir í Sósíalistaflokknum.
Aðeins vantaði Guðmund Inga Þóroddsson í Flokki fólksins, Sigfús Aðalsteinsson í Okkar borg og Ingimar Þór Friðriksson í Góðan daginn.
Oddvitarnir tóku slagarann „We are the world“ sem Michael Jackson og Lionel Richie sömdu og Quincy Jones framleiddi fyrir súpergrúppuna USA for Africa árið 1985.
Lagið var sungið af mörgum af frægustu söngvurum Bandaríkjanna til styrktar átaks gegn hungursneyð í Eþíópu sem geysaði frá 1983 til 1985. Lagið varð vinsælt um allan heim og er áttunda söluhæsta smáskífa allra tíma. Meðal þeirra sem sungu lagið voru Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Dionne Warwick, Paul Simon, Willie Nelson, Bob Dylan og Bruce Springsteen.
Hér fyrir neðan má myndband af flutningi oddvitanna sem gerðu sitt besta og stóðu sig misvel: