Tvær dætur kántrírokkarans Keith Urban og Hollywoodstjörnunnar Nicole Kidman þær Sunday Rose og Faith Margaret eiga í góðu sambandi við pabba sinn og tala reglulega við hann, þvert á fullyrðingar í slúðurmiðlum. Hjónin skildu að borði og sæng í fyrra og gekk hann að fullu í gegn í janúar.
Bandaríski miðillinn People hefur eftir ónafngreindum heimildarmanni að unglingsstúlkurnar eigi í góðu sambandi við föður sinn. „Stelpurnar eru mjög nánar móður sinni og þykir mjög vænt um hana. Þær eiga líka í sambandi við föður sinn,“ er haft eftir heimildarmanninum sem sagður er náinn fjölskyldunni.
Aðrir miðlar á borð við Daily Mail hafi fullyrt að dæturnar, sem eru fimmtán og sautján ára gamlar, hafi ekki talað við pabba sinn um nokkurt skeið. Áður hefur komið fram að Nicole Kidman hafi fengið forræði yfir dætrunum en að faðir þeirra hafi sitt að segja um allar meiriháttar ákvarðanir sem tengist lífi þeirra.
Hin ástralska Kidman og hinn ástralsk-nýsjálenski Urban giftu sig árið 2006 og eru sennilega frægustu hjón Eyjaálfu frá upphafi. Áður hafði Kidman verið gift Tom Cruise í ellefu ár, frá 1990 til 2001. Sérstök kókaínklásúla í kaupmála þeirra á milli vakti sérstaklega mikla athygli.