Oddvitaáskorunin: Þekktur sem Iceman í Noregi

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Sævar Birgisson er oddviti Framsóknar í Mosfellsbæ.
Ég er 38 ára, uppalinn á Sauðárkróki með sterkar tengingar við Siglufjörð og Fljótin. Konan mín, Eva Rún Þorsteinsdóttir, er uppalin á Ólafsfirði og saman eigum við tvö börn. Ég hef alla tíð lagt áherslu á heilbrigðan lífsstíl og var um árabil í landsliði Íslands í skíðagöngu, meðal annars á Ólympíuleikunum 2014 þar sem ég var fánaberi Íslands.
Við fjölskyldan kunnum afskaplega vel við okkur í Mosfellsbæ þar sem öflugt samfélag, nálægðin við náttúruna og fjölbreyttir útivistarmöguleikar fara vel saman.
Listi Framsóknar í Mosó endurspeglar sterka framtíðarsýn með öflugu og ungu fólki í efstu sætum. Á yfirstandandi kjörtímabili hefur Framsókn í Mosó lagt ríka áherslu á lýðheilsu, forvarnir, börn og barnafjölskyldur. Við höfum einnig styrkt þjónustu við eldra fólk og fjárfest myndarlega í viðhaldi og uppbyggingu íþróttamannvirkja. Rekstur sveitarfélagsins hefur verið ábyrgur þrátt fyrir krefjandi aðstæður og við viljum halda áfram að byggja upp öflugt sveitarfélag með unga fólkið, fjölskyldurnar og lýðheilsu að leiðarljósi.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Það yrði að öllum líkum á Norðurlandinu, enda uppalinn þar. Það þyrfti að vera hægt að komast á skíði þar og náttúran í kring falleg og hentug til útivistar, ég myndi skjóta á að það yrði Fjallabyggð eða Sauðárkrókur.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég les aðallega ævisögur eða eitthvað sem byggir á sönnum atburðum. Sú bók sem ég hef líklegast oftast lesið eða gluggað í er Gulljakten, ævisaga Bjørn Dæhlie. Verst að hún hefur týnst í einhverjum flutningum svo ég þarf að útvega mér nýtt eintak.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Þá þyrfti að horfa til verkefna sem gætu beðið, svo sem gatnaframkvæmda og annarra verkefna sem ekki eru brýnust hverju sinni, og færa þau yfir á næsta ár. Mikilvægt er þó að slíkt komi ekki niður á þjónustu við bæjarbúa.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Það væri freistandi að setja nokkur skemmtileg verkefni í íbúakosningu og leyfa íbúum að ráða hvað yrði fyrir valinu.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Þarf alltaf að vera keppni?“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Fer aðeins eftir tilefninu en oftast best að hringja ef það er yfir meðallagi mikilvægt.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Við erum mjög samstíga hjá Framsókn í Mosó og deilum að mestu leyti sömu sýn um málefnin.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Væri til í að vera sérfræðingur tengt gervigreind, hef heyrt að það sé framtíðin.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég reyni eftir fremsta megni að ná sátt um þær ákvarðanir sem teknar eru, auðvitað eru ekki allir alltaf sammála en það má yfirleitt lenda málum í sveitarstjórn þannig að sem best sátt skapist.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Var að skoða með að fara í garðinn heima eftir kosningarnar og fékk gervigreindina til að hjálpa til við að fá einhverjar hugmyndir.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Það eru þeir flokkar sem deila svipaðri sýn á málefni sveitarfélagsins og svo snýst þetta líka um fólkið og að maður sjái fyrir sér að geta unnið með þeim næstu 4 árin.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þau eru vafalaust mörg, enda er það oft besta leiðin til að læra. En svo er spurning hvort það hafi í raun verið mistök ef það leiddi mann á betri stað í kjölfarið.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Náttúran og bæjarandinn í Mosfellsbæ er eitthvað sem erfitt er að toppa.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Það er misjafnt, tek tímabil. Þessa stundina er það hafragrautur.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Ekkert, stjórnun sveitarfélagsins er á góðri siglingu eftir farsælt kjörtímabil.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Við þurfum að halda áfram á þeirri góðu vegferð sem sveitarfélagið er á og viðhalda þeirri framúrskarandi þjónustu sem íbúar Mosfellsbæjar njóta í dag. Fram undan eru stór og mikilvæg uppbyggingaverkefni sem þarf að fylgja vel eftir og vanda til verka. Jafnframt er mikilvægt að halda áfram uppbyggingu á Varmársvæðinu til að styrkja enn frekar íþróttastarf í bænum.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Fjólublátt flauel með Bubba og Lindin tær með Gautum úr Fljótunum.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Við höfum sinnt rekstri bæjarins af mikilli ábyrgð og get ég ekki sagt að einhver mistök hafi verið gerð. Það eru ýmis verkefni sem vissulega hefðu mátt ganga hraðar, en við höfum verið mjög upptekin af því að vanda vel til verka að sjá til þess að samráði og samtali við íbúa sé gætt þegar kemur að ákvarðanatöku í umfangsmiklum málum.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Hef ekki verið mikið að fá gælunöfn, Sæsi er kannski eitthvað sem komið hefur upp, það var svo eitthvað verið að nota Iceman þegar ég var í menntaskóla í Noregi.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við ætlum að standa við þau markmið sem við setjum okkur, líkt og við höfum gert á yfirstandandi kjörtímabili. Þetta snýst um að láta verkin tala.“