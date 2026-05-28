Emily in Paris-stjarna látin

Franski leikarinn Pierre Deny, sem er einna þekktastur fyrir leik sinn í þáttunum Emily in Paris, er látinn, 69 ára að aldri.
Franskir fjölmiðlar greina frá andlátinu og vísa í tilkynningu frá dætrum Deny, en hann lést af völdum ALS.
Deny fór með hlutverk Louis de Léon í þáttunum Emily in Paris sem skartar leikkonunni Lily Collins í aðalhlutverki. Persóna Deny var forstjóri tískurisans JVMA og birtist í þriðju og fjórðu þáttaröðinni.
ALS er hreyfitaugungahrörnunarsjúkdómur og algengasta form MND-sjúkdómsins hjá fullorðnum og leiðir til máttleysis og lömunar.
Í Emily in Paris var persóna Deny, pabbi Nicholas de Leon, leikinn af Paul Forman, en sá átti í sambandi við Mindy Chen, bestu vinkonu Emily, sem leikin var af Ashley Park.
Fyrr í ár greindi Netflix frá því að sjötta þáttaröð Emily in Paris, sem nú er verið að taka upp í Grikklandi, yrði sú síðasta.
Áður hafði Deny meðal annars birst í rúmlega fimm hundruð þáttum af frönsku sápuóperunni Demain nous appartient, auk þess að fara með hlutverk í þáttum á borð við Joséphine og Profiling.