Fyrsta BBQ- og reykmatarhátíðin í Kolaportinu um helgina Lovísa Arnardóttir skrifar 28. maí 2026 10:23 Grillað verður úti og svo hægt að borða inni og úti. Vísir/Vilhelm og Sigurjón Fyrsta BBQ- og reykmatarhátíð Íslands verður haldin í Kolaportinu um helgina. Um er að ræða fyrstu matarhátíðina á Íslandi sem helguð er BBQ- og reykmatargerð. Hátíðin er haldin af Götubitanum. Að baki hátíðinni stendur Götubitinn, undir stjórn Róberts Arons Magnússonar. „Með yfirskriftinni „Reykur, eldur, stemning" sækir RVK BBQ Festival 2026 innblástur til stórra erlendra hátíða á borð við Meatopia í London. Markmiðið er að leiða saman færustu grillara landsins, spennandi framleiðendur og matgæðinga í einstakri upplifun þar sem eldurinn er í aðalhlutverki," segir í tilkynningu um hátíðina. Þar muni koma saman helstu grillarar landsins til að sýna listir sínar. Bæði verði þar þekkt nöfn og ástríðufullir áhugagrillarar. Margs konar kjöt í boði Meðal þeirra sem grilla á hátíðinni eru Hjalli & Ingo en þeir verða með kolagrillaða nautalund í japanskri szechuan stíl í mini-hamborgarabrauði með confit hvítlaukssósu. Siggi Grill verður með þriggja laga kjötloku auk baby back ribs sem verða reykt og grilluð. Sælkerabúðin mun svo bjóða upp á hægelduð nautarif, brokkolísalat og nýja grillsósu. Grillaðir bjóða svo upp á lambakonfekt, Iberico Secreto, kartöflusalat, pikklaðan rauðlauk, piparrótarsósu og chimichurri og Þórarinn kokkur verður með Picanha með Churrasco-aðferð, sem er brasilískur grillstíll. Til viðbótar við verður Weber-grillsýning á svæðinu þar sem gestir geta kynnt sér grillin frá merkinu. Þá mun Sælkerabúðin setja upp sérstaka verslun (pop-up) á hátíðinni. Helstu upplýsingar um hátíðina: Hvenær: 30.–31. maí 2026 (laugardag kl. 12:00–21:00, sunnudag kl. 12:00–18:00). Hvar: Kolaportið, Reykjavík. Frítt inn: enginn aðgangseyrir Nánari upplýsingar og dagskrá má finna á www.bbqfestival.is