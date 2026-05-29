Menning

Aðal­steinn Berg­dal er látinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Leikarinn Aðalsteinn Bergdal er látinn eftir baráttu við krabbamein.

Aðalsteinn Bergdal, leikari og leikstjóri, er látinn, 76 ára gamall, eftir baráttu við krabbamein. Leikferill Aðalsteins spannaði ríflega fimmtíu ár og á annað hundrað sýninga í atvinnuleikhúsunum þremur. Hann var einna þekktastur fyrir leik sinn sem trúðurinn Skralli sem skemmti Íslendingum í hálfa öld.

Aðalsteinn fæddist 1. desember 1949 á Akureyri, einn af tólf börnum hjónanna Henrýs Stefáns Henrikse og Árdísar Guðlaugsdóttir Henriksen. Aðalsteinn byrjaði ellefu ára að spila í hljómsveitum á Akureyri, Bössum og Treflum, og gekk ungur að árum til liðs við Karlakór Akureyrar. 

Árið 1967 vantaði ungan mann, sem gæti sungið, til að koma fram í leikritinu Sláturhúsið hraðar hendur, og var Aðalsteinn valinn til þátttöku í uppfærslunni. Þar hófst leikferill hans en hann tók síðan þátt í stofnun Leikfélags Akureyrar sem atvinnuleikhúss á áttunda áratugnum.

Trúðurinn Skralli varð til fyrir slysni, eftir því sem hann sagði sjálfur, árið 1974 og skemmti hann Íslendingum í hálfa öld á annað þúsund skemmtunum um land allt. Aðalsteinn vann sjónvarpsþætti um Skralla trúð og margvíslegt annað barnaefni, fyrir sjónvarp og útvarp og samdi einnig og flutti barnaefni sem tekið var upp á hljómplötur. Þá samdi hann einnig um tíu leikverk sem flest hafa verið sett á svið.

Aðalsteinn flutti til Reykjavíkur og hóf störf hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 1979. Hann var ötull baráttumaður fyrir byggingu Borgarleikhússins og lék ásamt samstarfsfólki sínu í mörgum miðnætursýningum í Austurbæjarbíói og fleiri verkefnum til að safna fyrir byggingu Borgarleikhúss. Hann starfaði bæði þar og hjá Þjóðleikhúsinu um árabil en flutti norður á ný árið 1990 og lauk leikferlinum hjá Leikfélagi Akureyrar.

Aðalsteinn lék í vel á annað hundrað sýningum hjá atvinnuleikhúsunum þremur á ríflega fimmtíu ára ferli sínum sem leikari. Auk þess leikstýrði hann mörgum leiksýningum hjá áhugaleikfélögum víðsvegar um landið, talsetti yfir sex hundruð teiknimyndir, söng inn á hljómplötur og framleiddi barnaefni, meðal annars fyrir Ríkisútvarpið.

Aðalsteinn hlaut heiðursviðurkenningu Menningarsjóðs Akureyrar árið 2022 fyrir fjölbreytt og mikilsvert framlag til menningarlífs á Akureyri. Með Aðalsteini hverfur einnig af sjónarsviðinu hans annað sjálf, trúðurinn Skralli, sem skemmti börnum og fjölskyldum þeirra um land allt frá árinu 1974.

Aðalsteinn bjó í Hrísey síðustu árin og lést á Landspítalanum við Hringbraut 28. maí síðastliðinn. Hann lætur eftir sig sex börn, nítján barnabörn og þrjú langafabörn.

