Eliza Reid, rithöfundur og fyrrverandi forsetafrú, var gestur í spjallþætti fjölmiðlakonunnar Kelly Clarkson í gær og ræddi þar um sjálfsævisögu sína sem kom nýverið út á ensku. Hún rifjaði upp eitt súrrealískasta augnablikið sem forsetafrú og hvernig hlutverkið gerði hana að bjartsýnari manneskju.
Eliza Reid gaf í apríl út sjálfsævisögu sína, Og svo varð ég forsetafrú, þar sem hún veitti lesendum innsýn inn í tíma sinn sem forsetafrú Íslands. Bókin kom í kjölfarið út í Kanada og Bandaríkjunum í enskri þýðingu Magneu J. Matthíasdóttur sem The First Lady Next Door.
Síðustu vikur hefur Eliza verið í túr um Norður-Ameríku til að kynna bókina og ræddi af því tilefni við fjölmiðlakonuna Kelly Clarkson í gegnum fjarfundabúnað í spjallþættinum The Kelly Clarkson Show.
„Næsti gestur okkar er upprunalega frá Kanada. Í háskóla varð hún ástfangin af manni frá Íslandi og flutti til heimalands hans þar sem þau stofnuðu fjölskyldu. Hún var útivinnandi móðir fjögurra barna og maðurinn hennar var prófessor,“ sagði Clarkson þegar hún kynnti Elizu inn í þáttinn.
„Þau lifðu einföldu, lágstemmdu lífi þar til hann ákvað að bjóða sig fram til forseta og var kjörinn. Skyndilega var hún orðin forsetafrú og ferðaðist um heiminn frá Buckingham-höll til Hvíta hússins, ha? Þetta er allt í nýju sjálfsævisögu hennar,“ sagði Clarkson jafnframt.
Clarkson nefndi svo að kjör Guðna til forseta hefði borið snögglega að.
„Kosningabaráttan var sjö vikur að lengd þannig þetta gerðist hratt,“ sagði Eliza.
„Guð minn góður, hvernig snerirðu þér í þessu? spurði Kelly þá.
„Ég veit ekki hvernig ég gerði það. Ég held að allir sem eigi ung börn viti að maður þarf bara að halda áfram með smjörið. Börnin okkar voru á þessum tíma tveggja, fjögurra, sex og átta ára og það var enginn tími til að hugsa um þetta. Það eina sem ég gat gert var að gúggla hvernig ætti að hneigja sig því ég var að fara að hitta kónga og drottningar á einhverjum tímapunkti,“ sagði Eliza.
„Ég vona að sveitauppeldið mitt í Kanada hjálpi mér í þessu hlutverki,“ hafi hún hugsað með sér.
Eliza skrifar í bókinni um alls konar súrrealískar aðstæður sem hún upplifði sem forsetafrú og bað Clarkson hana um að gefa áhorfendum dæmi.
„Eitt lítið dæmi var þegar við vorum boðin í Hvíta húsið þegar Joe Biden var forseti. Undir lok viðburðarins ákvað hann að hringja í mömmu mína á bóndabænum í Kanada sem var mjög skemmtilegt augnablik og mamma mín elskar að segja frá,“ sagði Eliza.
Eliza kom einnig inn á það hvernig reynsla hennar sem forsetafrú gerði hana að bjartsýnari manneskju.
„Ég var að segja þér sögu af bandarískum forseta en við fengum líka að kynnast venjulegu fólki: Manneskju sem stýrði kór í fjörutíu ár, konum sem saumuðu litlar húfur fyrir fyrirbura og fólki sem stýrði fjáröflunum fyrir ný heilbrigðistæki. Það gerði mig að bjartsýnari manneskju því ég vissi að við værum öll hérna að reyna að hjálpa hvoru öðru og reyna að sinna okkar hlutverki,“ sagði Eliza.
„Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt til að ýta hlutunum í rétta átt og það er það eina sem við getum gert. Mér finnst ég hafa notið mikill forréttinda að hafa orðið vitni að því,“ bætti hún við.
„Og þú gerðir það allt á meðan þú ólst upp pínulítil börn, þú ert ofurkona,“ sagði Kelly Clarkson í kjölfarið.
Í tilefni af Degi íslenskrar tungu deildi Eliza Reid, rithöfundur og fyrrverandi forsetafrú, mynd af bréfi sem hún sendi Guðna Th. Jóhannessyni, eiginmanni hennar og fyrrverandi forseta Íslands, ári eftir að þau hittust fyrst.