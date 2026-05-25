Draumabrúðkaup Gerðar við Garda-vatn

Jón Þór Stefánsson skrifar
Lífið er ljúft við Garda-vatn.
Vísir/Einar/Getty

Athafnakonan Gerður Arinbjarnardóttir, oftast kennd við kynlífstækjaverslunina Blush, og Jakob Fannar Hansen gengu í það heilaga á Ítalíu nú á dögunum.

Gerður hefur birt nokkrar brúðkaupsmyndir frá Garda-vatni á samfélagsmiðlunum sínum.

Á myndunum má sjá hjónin njóta lífsins við sjálft Garda-vatnið, við glæsilega villu og á vínekru.

„Hlakka til að deila meira með ykkur við tækifæri, en núna ætlum við að halda áfram að njóta á Ítalíu,“ skrifar hún á Instagram.

Í Instagram-hringrás sinni greinir Gerður frá því að til þess að ná fallegri mynd af henni og Jakobi að kyssast í fallegum ítölskum bæ hafi umferð vegfarenda verið stöðvuð í smá stund.

„Það var ákveðin upplifun að labba um bæinn í brúðarkjól með 4 einstaklinga að mynda og aðstoða,“ skrifar Gerður.

