Kaleo snýr aftur heim í sumar eftir að hafa spilað á stórum sviðum víða um heim og orðið ein þekktasta íslenska rokksveit síðari ára. Hljómsveitin segir tónleikana Bergmál á Þingvöllum í sumar þó vera í sérflokki.
Kaleo hefur í gegnum árin spilað á tónleikum sem hafa verið haldnir á sögufrægum stöðum. Þar á meðal við Colosseum í Róm, Red Rocks Amphitheatre í Colorado og Ryman Auditorium í Nashville.
Rubin Pollock gítarleikari Kaleo segir það magnaða upplifun að spila á slíkum sögufrægum stöðum.
„En ég held að þetta sé stærsta og magnaðasta verkefni sem við höfum tekið þátt í,“ segir Rubin um tónleikana á Þingvöllum.
Kaleo vakti fyrst verulega athygli hér heima áður en sveitin sló í gegn á heimsvísu með plötunni A/B sem kom út árið 2016. Á henni voru meðal annars lögin Way Down We Go, All the Pretty Girls og No Good. Platan hefur selst í meira en einni milljón eintaka á heimsvísu, Way Down We Go fór á topp Billboard-listans í flokki Alternative Songs og No Good skilaði sveitinni Grammy-tilnefningu fyrir besta rokkflutning.
Nú, tíu árum eftir að A/B kom Kaleo endanlega á heimskortið, sendir sveitin frá sér viðhafnarútgáfu plötunnar. Þar verður meðal annars að finna áður óheyrt efni og nýja útgáfu af No Good, sem ber heitið Still No Good.
Rubin segir endurútgáfuna fyrst og fremst vera leið til að halda upp á tímamótin.
Hann segir nýju útgáfuna bera þess merki að tíu ár séu liðin frá upprunalegu upptökunni.
„Það er nú búið að hægjast aðeins á okkur síðustu tíu árin, þannig að tempóið er aðeins búið að detta niður. Þetta er svona blússkotið og aðeins þroskaðra, held ég.“
Kaleo fylgir útgáfunni eftir með tónleikaferð um heiminn. Sveitin fer til Evrópu, kemur síðan heim til Íslands og heldur svo áfram til Bandaríkjanna.
„Við erum að fara núna til Evrópu í smá törn, svo komum við funheitir og höfum tónleika á Þingvöllum, svo förum við til Bandaríkjanna eftir,“ segir Davíð Antonsson trommuleikari sveitarinnar.
Þrátt fyrir að Kaleo hafi spilað á frægum tónleikastöðum erlendis segir Rubin sérstakt að spila fyrir tuttugu þúsund manns heima á Íslandi.
„Það er bæði mannfjöldinn og svo líka bara er þetta að spila heima fyrir 20.000 manns á þessum reit er náttúrulega bara ótrúleg upplifun.“
Davíð segir heimavöllinn ekki endilega auðveldari en stóru sviðin erlendis.
„Mér finnst vera meiri pressa á að spila á Íslandi. Það eru allir sem þú þekkir í salnum og frændi og frænka og já, það er kannski helsti munurinn, þú þekkir andlitin í salnum.“
Bergmál verður haldið á Þingvöllum 20. júní næstkomandi, á sumarsólstöðum. Auk Kaleo koma meðal annars fram Emilíana Torrini, Mugison, Stuðmenn, Helgi Björnsson, Hjálmar, GDRN, Júníus Meyvant, KK og Árný Margrét. Heimild er fyrir allt að tuttugu þúsund gestum á svæðinu.
Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmaður og einn aðstandenda Bergmáls, segir umfangið miklu meira en á tónleikunum Vor í Vaglaskógi sem Kaleo kom fram á í fyrra.
„Þetta eru kannski liðlega tvöfalt fleiri en voru þar en ég get alveg sagt að það er svona tífalt meiri skipulagning og stærra starfslið og öryggisþættir og umferðarstýring og allt sem fylgir er mun flóknara, meiri áskorun en menn eru að vanda sig.“
Hann segir stefna í mikla aðsókn.
„Það er heimild fyrir 20.000 og það er svona að sigla í það. Síðustu miðarnir eru núna bara að síga út um mánaðamótin og það er moment.is sem er að selja þessa miða og selur líka miða í rúturnar. Við mælum með því að fólk taki hópferðabíl. Þeir sem vilja koma á bíl geta bókað bílastæði.“
Jakob segir markmiðið að gestir komist greiðlega til og frá Þingvöllum og að upplifunin verði ekki lituð af umferðarvandamálum.
„Það er auðvitað markmiðið að þetta verði ekki eins og veghátíðin mikla '94, þetta verði núna með auknum tengingarmöguleikum og samskiptum, þá sé hægt að gera þetta að ánægjulegri upplifun fyrir alla, alveg frá því þú leggur af stað á heimilinu þangað til þú kemur heim aftur.“
Tónleikarnir fara fram á tveimur sviðum. Jakob segir dagskrána hefjast á Valhallarsviði, þar sem gamla Hótel Valhöll stóð, áður en stærri atriðin taka við á aðalsviðinu við Lögberg.
„Valhallarsvið, þar sem gamla Hótel Valhöll var, byrjar klukkan 11 um morguninn. Sætaferðirnar hefjast klukkan tíu og þú nærð fyrstu atriðunum á Valhallarsviði. Við erum að dreifa dagskránni þannig yfir að eftir hina formlegu setningu klukkan tvö á Lögbergs-stóra sviðinu þá koma þeir fram Kaleo-menn órafmagnaðir í akústískum búningi sem fer þeim mjög vel.“
Jakob segir aðstandendur leggja mikið í sviðsmynd, hljóð, ljós, aðstöðu og skipulag á svæðinu.
„Við ætlum að hafa þetta eins fallegt og vel gert og nokkur kostur er.“
Fyrir Kaleo verða tónleikarnir bæði heimkoma og tímamót. Sveitin fagnar tíu ára afmæli plötunnar sem kom henni út í heim en gerir það á stað sem hún telur stærsta verkefni sitt til þessa.