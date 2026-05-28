Lífið

Bústaðarferð með vinum endaði á ó­væntri trú­lofun

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gísli og Stefanía eru trúlofuð.
Gísli og Stefanía eru trúlofuð.

Stefanía Svavarsdóttir söngkona og Gísli Gunnar Didriksen Guðmundsson, íslenskukennari og tónlistarmaður, eru trúlofuð en parið hefur verið saman í fjögur ár. Stefanía taldi sig vera á leið í hefðbundna bústaðarferð með vinum þarsíðustu helgi þegar kærastinn dró skyndilega fram hring og bað hennar.

Stefanía greinir frá trúlofuninni á samfélagsmiðlum, birtir þar myndband af atburðarásinni og skrifar við færsluna (á ensku): „HANN SETTI HRING Á HANN.“ Stefanía lýsir því síðan hvernig bónorðið bar að.

„Ég fór grunlaus upp í bústað með bestu vinum mínum og Gísla þarsíðustu helgi og átti aldeilis ekki von á að þau voru öll búin að plana og plotta með Gísla fallegasta bónorð sem ég hefði getað ímyndað mér,“ skrifar Stefanía í færslunni.

„Það var ýmislegt reynt til að ná mér út úr bústaðnum svo þau gætu undirbúið það en svo kom í ljós að ég læt víst ekki vel að stjórn þegar slökun er aðalmarkmiðið. Það var ekki fyrr en Helgi bað mig um að koma á trúnórúnt að ég var hiklaust til í að skreppa í burtu, enda trúnó ein mín uppáhalds iðja,“ skrifar hún.

„Mín beið svo fallegi (tilvonandi 😍😍😍) maðurinn minn þegar ég kom til baka með hring og fékk hiklaust stórt já við sinni spurningu. Lífið gæti ekki verið fallegra né betra með þetta fólk mitt mér við hlið,“ skrifar Stefanía.

Stefanía og Gísli hafa verið saman síðan 2022 og á Stefanía tvö börn úr fyrra sambandi. 

Ástin og lífið Trúlofun

Tengdar fréttir



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.