Lífið

Kúluhúsið falt fyrir níu­tíu milljónir

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kúluhúsið hefur sett svip sinn á miðbæ Vestmanneyja síðustu 43 ár.
Kúluhúsið fræga að Vesturvegi 18 í Vestmannaeyjum hefur verið sett á sölu. Húsnæðið er 238,9 fermetrar að stærð og er ásett verð 89,9 milljónir króna. Lengi vel var matvöruverslun Vöruval í húsinu en árið 2021 var því breytt í gisti- og veitingahús.

Eftir að húnæðinu var breytt í gisti- og veitingahúsnæði var eigninni skipt í tvennt. Annars vegar eru þar gistirými með átján svefnhylkjum og tveimur baðherbergjum með salerni, vaski og sturtu. 

Hins vegar er veitingarými með stórum bar, sætum og borðum fyrir um þrjátíu manns og þremur salernum og þar fyrir innan er fullbúið eldhús fyrir veitingarekstur. Tveir inngangar eru að húsnæðinu og bílastæði fyrir utan það.

Barinn í húsinu er einkar sérstakur og skemmtilegur.

Stór veitingasalur er í aðalrými hússins.

Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis en þar kemur fram að eignin hafi verið töluvert endurnýjuð undanfarin ár. 

Skipt var um gler í öllum gluggum, búið að bæta við opnanlegum gluggum í fimm glugga, auka hljóðeinangrun milli hæða og álklæða timbur að utan á suður- og austurhluð. Húsnæðið er með nýlegt loftræstikerfi, nýlega rafmagnstöflu, uppfærðar brunavarnir og gildandi rekstrarleyfi.

Framtíðarlegir gistiklefar fylla annan hluta hússins.

Átján gistiklefar eru í gistirýmishluta húsnæðisins.

Ýmiss konar rekstur verið í húsinu

Húsið var byggt árið 1983 og setti strax svip sinn á miðbæ Vestmannaeyja. Fyrst var þar rekin raftækjaverlun, því næst Matvöruval í tvö ár og svo stóð húsið autt í nokkur ár. Tísku- og raftækjaverslunin Adam og Eva var opnuð 1990 og sólbaðsstofa tekin í notkun á efri hæðinni. 

Hjónin Ingimar Heiðar Georgsson og Hjördís Inga Arnarsdóttir hófu rekstur matvöruverslunarinnar Vöruvals í húsinu árið 1993  í tæp 20 ár. Ingimar segir að hallað hafi undan fæ

Matvöruverslunin Vöruval hóf rekstur í húsinu 1993. Hjónin Ingimar Heiðar Georgsson og Hjördís Inga Arnarsdóttir tóku við honum um aldamótin en hættu honum árið 2020 vegna erfiðrar samkeppni við bæði Krónuna og Bónus.

