Lífið

Ó­hefð­bundið leyni­vopn Helgu Sig­rúnar

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Helga Sigrún elskar Vaseline.
Instagram

Húðdrottningin Helga Sigrún veit hvað hún syngur þegar það kemur að réttu húðvörunum. Hún var nýverið með vinkonum sínum í rosalegri skvísuferð í London og geislaði sem aldrei fyrr en leynivopn hennar kemur eflaust mörgum á óvart.

Helga Sigrún er eigandi húðvörufyrirtækisins Dóttir Skin og hefur í áraraðir rætt opinskátt um hvaða vörur henni finnst bæði virka og hafa slæm áhrif á húðina. 

Helga Sigrún elskar glansandi húð frá Vaselíni. Instagram

Hún deildi nýverið glæsilegum gellumyndum frá London og skrifaði á Instagram að ástæðan fyrir glansandi húðinni væri ekki eitthvað glimmer eða fín olía heldur einfaldlega vaselín. 

„Body glow a'la Vaseline. Ekki glimmer, ég hata glimmer en elska glow,“ sagði Helga Sigrún meðal annars. Þá deildi hún því að hún noti reglulega líkams-vaselín sem kostar litlar 900 krónur.

Uppáhalds vaseline-ið hennar Helgu Sigrúnar.Instagram

„Fallegt body glow þarf ekki að kosta hálfan handlegg og ætti ekki að gera það. Vasline hefur reynst mér betur en Nuxe, Fenty, Rituals o.s.frv.“

