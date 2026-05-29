Menning

Sam­fé­lag í bleyti fram­lag Ís­lands á Feneyjartvíæringnum í arki­tektúr

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sýningarteymið að baki sýningunni: Marcos Zotes, Kristín Eva Ólafsdóttir, Rán Flygenring, Perla Dís Kristinsdóttir, Hrólfur Karl Cela, Nils Wiberg. Aldís Pálsdóttir

Sýningin Samfélag í bleyti hefur verið valin sem framlag Íslands á 20. alþjóðlega Feneyjatvíæringinn í arkitektúr sem fer fram árið 2027. Sýningin setur íslenska baðmenningu fram sem mótvægi við aukinn einmanaleika og sundrung samtímans.

Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs en miðstöðin hefur umsjón með íslenska skálanum fyrir hönd menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins. 

„Samfélag í bleyti veltir upp spurningum um samfélagslegt hlutverk arkitektúrs og setur íslenska baðmenningu fram sem einstakan vettvang jafnræðis og mótvægi við aukinn einmanaleika og sundrung samtímans,“ segir í tilkynningunni.

Sýningarstjóri er Marcos Zotes, einn eigenda Basalt arkitekta, og með honum í teymi eru arkitektarnir Hrólfur Karl Cela og Perla Dís Kristinsdóttir, hönnuðirnir Kristín Eva Ólafsdóttir og Nils Wiberg frá Gagarín, auk Ránar Flygenring, mynd- og rithöfundar.

„Á tímum aukinnar félagslegrar einangrunar hefur sjaldan verið meiri þörf fyrir rými sem styðja við samveru og mannleg tengsl. Samfélag í bleyti byggir á séríslenskri baðmenningu og skoðar hvernig sundlaugar og baðstaðir hafa þróast í mikilvæga félagslega innviði þar sem fólk mætist á jafnræðisgrundvelli, óháð aldri, stöðu eða uppruna,“ segir um sýninguna.

Menningin sem skapist í vatninu verði vettvangur fyrir óformleg samskipti og samfélagslega samheldni. Sýningin kortleggur hversdagslegar venjur íslenskrar baðmenningar og kannar hvernig þessi sameiginlega reynsla af vatni getur styrkt tengsl milli fólks.

