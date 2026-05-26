„Á endanum þurfti ég að spyrja sjálfan mig: Af hverju er radarinn minn stilltur á gaura sem vilja ekkert með mig hafa?“ segir margverðlaunaði tónlistarmaðurinn og poppstjarnan Páll Óskar Hjálmtýsson sem hefur fengið alls kyns verkefni á lífsleiðinni, allt frá poppstjörnuhæðum yfir í gjaldþrotslægðir. Lengi vel segir hann ástarsambönd sín hafa einkennst af höfnun og særindum og fékk aðstoð til að komast út úr því.
Pál Óskar þarf vart að kynna fyrir lesendum en hann er einhver frægasta poppstjarna landsins og hefur verið í áratugi. Í dag er hann yfir sig ástfanginn og hamingjusamlega giftur Edgar Antonio Lucena Angarita. Páll Óskar er viðmælandi í nýjasta þætti af Allt í lagi með Birni Skúlasyni.
Hlaðvarpið er hluti af árverkniátaki Hugarafls, Allt í lagi, sem hefur það að markmiði að opna umræðu um andlega heilsu og hvetja fólk til að nýta sér úrræði þegar á reynir.
Þættirnir verða átta talsins, koma út hálfsmánaðarlega og eru sýndir á Vísi. Hingað til hefur Björn rætt við Mugison, Unu Torfa, Kolfreyju og Pál Óskar og á eftir að ræða við Elínu Hall, Jón Jónsson og Emilíönu Torrini. Þáttinn með Páli Óskari má sjá hér:
Páll Óskar fer yfir fjölbreyttan ferilinn og ræða þeir Björn um allt milli himins og jarðar, þar á meðal ástina og þá sorg sem fylgdi lengi hjá honum.
„Ég hef lent í krefjandi hlutum í lífinu, fengið alls konar verkefni og sum þeirra voru gríðarlega erfið. Ég hef fengið að smakka á Mount Everest poppstjörnuhæðum og síðan gjaldþroti.
Og höfnun í nánum samböndum, kærasti númer þrjár milljónir 285 þúsund. Á endanum þurfti ég að spyrja sjálfan mig: Heyrðu, getur verið að eitthvað af þessu sé mér að kenna? Af hverju er radarinn minn stilltur á gaura sem vilja ekkert með mig hafa? Af hverju er ég að leita í svona höfnun, af hverju er ég að leita í eitthvað svona ljótt?
Ég þurfti hjálp og aðstoð út úr þessu því þetta var vont. Mér leið ekki vel. Ég reyndi að skrifa þetta frá mér og koma þessu að í popptextunum.“
Það var þó ekki nóg að semja bara um sorgina og segist Palli gríðarlega þakklátur fyrir það að hafa fengið aðstoð.
„Mín stærsta blessun er að ég leitaði mér síðan hjálpar og lærði að við erum öll í rússíbana en það eina sem við getum verið viss um í lífinu eru breytingar. Allt er stöðugt að breytast í kringum okkur. Þú verður að geta faðmað að þér breytingarnar, ekki fara í fýlu yfir þeim.“