Móður­hlut­verkið næst á dag­skrá hjá Þór­eyju

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Leikaraparið Hákon Jóhannsson og Þórey Birgisdóttir eiga von á barni.
„Þessi sýningarvetur hefur verið heldur betur viðburðaríkur þar sem lítill laumufarþegi hefur fylgt mér eins og stormsveipur niður gula vegin og dansað CanCan í Moulin Rouge,“ skrifar leikkonan Þórey Birgisdóttir í tilkynningu um að hún og leikarinn Hákon Jóhannesson eigi von á barni. 

Hjúin hafa verið saman í mörg ár og komið víða við í leikhússenunni. Þórey er fædd árið 1994 og Hákon 1993. 

Þórey hefur verið mikil stjarna í Borgarleikhúsinu í vetur og samhliða því að fara með hlutverk í söngleiknum Moulin Rouge túlkar hún Dórótheu í Galdrakarlinum í Oz. Eftir næstu helgi undirbýr Þórey sig svo fyrir splunkunýtt hlutverk.

„Næstu helgi eru síðustu sýningarnar mínar sem Dórothea í Oz í bili… því nú tekur við nýtt hlutverk. Þessi sýningarvetur hefur verið heldur betur viðburðaríkur þar sem lítill laumufarþegi hefur fylgt mér eins og stormsveipur niður gula vegin og dansað CanCan í Moulin Rouge.

Það hefur verið mikið grínast í leikhúsinu hver skyldi nú vera pabbinn. Er það Tinkarlinn, Fuglahræðan eða Ljónið?

Líklega hefði enginn trúað því að Dórothea Gale og Eiríkur Fjalar ættu von á barni… en það er jú sannleikurinn,“ skrifar Þórey á Instagram.  

Barnalán Tímamót Leikhús


