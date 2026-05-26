Móðurhlutverkið næst á dagskrá hjá Þóreyju Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 26. maí 2026 09:17 Leikaraparið Hákon Jóhannsson og Þórey Birgisdóttir eiga von á barni. Instagram „Þessi sýningarvetur hefur verið heldur betur viðburðaríkur þar sem lítill laumufarþegi hefur fylgt mér eins og stormsveipur niður gula vegin og dansað CanCan í Moulin Rouge,“ skrifar leikkonan Þórey Birgisdóttir í tilkynningu um að hún og leikarinn Hákon Jóhannesson eigi von á barni. Hjúin hafa verið saman í mörg ár og komið víða við í leikhússenunni. Þórey er fædd árið 1994 og Hákon 1993. Þórey hefur verið mikil stjarna í Borgarleikhúsinu í vetur og samhliða því að fara með hlutverk í söngleiknum Moulin Rouge túlkar hún Dórótheu í Galdrakarlinum í Oz. Eftir næstu helgi undirbýr Þórey sig svo fyrir splunkunýtt hlutverk. View this post on Instagram A post shared by Þórey Birgisdóttir (@thoreybirgis) „Næstu helgi eru síðustu sýningarnar mínar sem Dórothea í Oz í bili… því nú tekur við nýtt hlutverk. Þessi sýningarvetur hefur verið heldur betur viðburðaríkur þar sem lítill laumufarþegi hefur fylgt mér eins og stormsveipur niður gula vegin og dansað CanCan í Moulin Rouge. Það hefur verið mikið grínast í leikhúsinu hver skyldi nú vera pabbinn. Er það Tinkarlinn, Fuglahræðan eða Ljónið?Líklega hefði enginn trúað því að Dórothea Gale og Eiríkur Fjalar ættu von á barni… en það er jú sannleikurinn,“ skrifar Þórey á Instagram. Barnalán Tímamót Leikhús Mest lesið Stjörnulífið: Berir að ofan í brúðkaupi Lífið Þeir lofuðu rokki en afhentu rækjusamloku á Þingvöllum Lífið Móðurhlutverkið næst á dagskrá hjá Þóreyju Lífið Stórstjörnur tróðu upp í útskriftarveislum Verzlinga Lífið Draumabrúðkaup Gerðar við Garda-vatn Lífið Áslaug lék eftir útskriftarpósu móður sinnar Lífið Stjúpur og fjólur það heitasta Lífið „Auðveldara hér að vera bara eins og maður er“ Tíska og hönnun Sagt að drulla sér heim þegar hún ætlaði að kjósa í fyrsta sinn Lífið „Við erum bara tvö eftir“ Lífið Fleiri fréttir Móðurhlutverkið næst á dagskrá hjá Þóreyju Stjörnulífið: Berir að ofan í brúðkaupi Stórstjörnur tróðu upp í útskriftarveislum Verzlinga Áslaug lék eftir útskriftarpósu móður sinnar Draumabrúðkaup Gerðar við Garda-vatn Stjúpur og fjólur það heitasta Þeir lofuðu rokki en afhentu rækjusamloku á Þingvöllum „Formaður Sjálfstæðisflokksins átti eflaust flott úr“ Sagt að drulla sér heim þegar hún ætlaði að kjósa í fyrsta sinn Krakkatía vikunnar: Bein, Grettir og gúrkutíð Grafinn í sand í sólarhring Fréttatía vikunnar: Eldur, Karl III og Þjóðhátíð „Við erum bara tvö eftir“ Afi snýr aftur á litla sviði Þjóðleikhússins Allir fárveikir eftir tónlistarmyndband Helgi Björns og Ragga Gísla ætla að trylla lýðinn með tali og tónum „Ég viðurkenni alveg að ég mun sakna Tenerife“ Tilkynntu óvart dauða konungsins „Ógeðslega flókinn tími í lífi fólks“ Ætla valdasjúkir tækifærissinnar að steypa okkur í glötun? Hvað veistu um... flugvelli? Vignir Vatnar opnar sig um sjálfsvígshugsanir Lygilega erfið þrautabraut Nemendur í Seljaskóla graffa 56 metra listaverk við skólann Fyrrverandi þingmaður selur í Laugardalnum Eyþór og Ástríður eignuðust lítinn Arnalds Þurfti hjálp við að anda og lítið var um svör Kvikmyndagerðarmenn framtíðarinnar í fíling Frumsamin kórverk í heimabruggi bílskúrsbands Ari Edwald og Ingibjörg keyptu súkkulaðihöllina Sjá meira