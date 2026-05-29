Lífið

Fékk upp­sagnar­bréf, varð ó­frísk og allt breyttist

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sesselja breytti algjörlega um starfsvettvang á sínum tíma.
Vöruhönnuðurinn Sesselja Thorberg missti vinnuna, en eftir það sló hún í gegn með bæði vöruhönnun sinni og innanhússhönnun. Vinnumissirinn gerði það að verkum að hún gat látið drauma sína rætast.

Meðal annars hönnun á stórum fyrirtækjum eins og Advania og verkefnum eins og Biskupsstofu og innanhússhönnun fyrir Reykjavíkurborg. Sesselja er þekkt fyrir að nota hreina og fallega liti sem hún segir að veki hamingju og gleði en einnig hefur hún hannað bæði íbúðir og hús með fallegum jarðlitum. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og ræddi við Sesselju á Sýn í gærkvöldi.

„Ég fór nú bara beint úr Listaháskólanum og beint inn í sjónvarpsgeirann og aðeins inn í þetta. Ég hef eiginlega verið á öllum miðlum, alveg örugglega, nema RÚV. Þannig að þau ár voru bara dásamleg og mjög lærdómsrík,“ segir Sesselja og heldur áfram.

Þá kom hrunið

„Eftir sjónvarpsárin góðu var ég ráðin inn á arkitektastofu og var þar í nokkur ár og starfaði sem innanhússarkitekt og teiknaði. Það var bara þvílíkur skóli líka. En eins og við kannski munum þá kom hrunið. Ég man alveg eftir því að það var svolítið svona þegar ég fékk uppsagnarbréfið, þá fékk ég annað jákvætt próf og það var að ég væri ófrísk.“

Hún segist þá hafa hugsað um leið að nú væri tækifærið.

„Ég nýtti alla meðgönguna og svo fríið á eftir því í að undirbúa það sem í dag heitir Fröken Fix Hönnunarstúdíó. Alls staðar þar sem ég gat fengið fróðleik og annað slíkt og svo bara startaði ég, daginn sem ég kláraði barneignarfríið. Það var nóg að gera alveg frá byrjun. Ég byrjaði með sem ráðgjafi heima hjá fólki. Því var bara þvílíkt vel tekið og svo bara þróuðust hlutirnir,“ segir Sesselja en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.

