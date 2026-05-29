Poppstjarnan Olivia Rodrigo er vægast sagt ósátt við gagnrýni um að kjóllinn sem hún klæddist í tónlistarmyndbandi við lagið „Drop Dead“ geri hana barnslega. Tónlistarkonan telur slíka gagnrýni til marks um það hvernig barnagirnd er normalíseruð í menningunni.
Rodrigo, sem er einungis 23 ára, hefur farið sigurför um heiminn með síðustu tveimur plötum sínum, Sour (2021) og Guts (2023), og kemur þriðja breiðskífa hennar út í júní, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
Fyrsta smáskífan af plötunni, „Drop Dead,“ kom út í apríl og fór efst á vinsældarlista víða um heim. Rodrigo gaf út tónlistarmyndband við lagið um miðjan apríl en það var tekið upp í Versalahöll í Frakklandi.
Í myndbandinu klæddist tónlistarkonan annars vegar gömlum Simone Baron-míníkjól sem Jane Birkin klæddist í kynlífskómedíunni Catherine & Co. (1975) og hins vegar enn styttri kjól frá franska lúxusmerkinu Chloé.
Tónlistarkonan hefur hlotið gagnrýni frá netverjum vegna síðarnefnda kjólsins og hún sögð vera barnsleg í honum. Rodrigo var spurð út í gagnrýnina í hlaðvarpinu Popcast hjá New York Times og svaraði hún rækilega fyrir sig.
„Það sem er virkilega truflandi er að mér finnst ég hafa verið á sviði í fötum sem sýna mun meira. Ég hef verið á sviði í glansandi brjóstahaldara og stuttum stuttbuxum sem er minn réttur. Það er gaman, mér fannst ég töff og leið vel í því,“ sagði hún.
„Það var ekki „óviðeigandi“ en ég í fullum klæðum í kjól sem fólki finnst vera barnslegur var „óviðeigandi“. Og mér finnst það sýna hvernig við höfum normalíserað barnagirnd í menningunni okkar,“ bætti hún við.
Poppstjarnan tengdi þennan hugsunarhátt líka við það hvernig konur eru aldar upp.
„Það er þetta orðagjálfur sem við erum mataðar með frá því við erum litlar stelpur, sem er: „Ekki klæðast þessu því þá er karlmaður að fara að kyngera líkamann þinn og það er þér að kenna.“ Það er svo skrítið og mér fannst ég ekkert vera kynþokkafull í þessum kjól heldur,“ sagði hún.
Rodrigo sagði ætlun sína með kjólnum hafa verið að vísa í tónlistarkonurnar Kathleen Hanna í Bikini Kill og Courtney Love í Hole sem gerðu það gott á tíunda áratugnum.
„Ef við byrjum að klæðast á þann máta að við hugsum: „Ó, ég vil ekki að eitthvað viðundur haldi að ég sé kynþokkafull eins og barn,“ eða eitthvað annað klikkað, þá held ég að við séum búin að tapa þræðinum,“ sagði Rodrigo.
Talaði söngkonan til yngri kvenna og stúlkna
„Þú ættir ekki að bera ábyrgð á einhverjum gaur sem kyngerir þig á hátt sem þú ætlaðir þér aldrei,“ sagði hún.