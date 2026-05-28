Hvað hafa þau að fela?

„Helvíti er annað fólk,“ er haft eftir persónu í leikriti franska heimspekingsins Jean-Paul Sartre.
Ósagt skal látið hvort oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, Hildi Björnsdóttur, hafi komið tilvitnunin í hug þegar aðstoðarmaður formanns Miðflokksins, Björn Ingi Hrafnsson, lagði á dögunum sitt af mörkum til umræðunnar um myndun meirihluta í borginni.
Uppnefndi hann Sjálfstæðismenn litla í sér og hrædda við „vókið“ fyrir að vilja ekki ganga í eina sæng með Miðflokknum STRAX eftir sveitarstjórnarkosningar.
Orð Björns Inga hljóta að teljast einn misheppnaðasti fagurgali manns á biðilsbuxunum sem sögur fara af; ný borgarstjórn var kynnt í gær og Miðflokkurinn er úti. En orð Björns Inga eru meira en það.
Vorið 1957 sendi Carl Jung, svissneskur geðlæknir og faðir greiningarsálfræðinnar, vini sínum bréf.
„Kæri Schmaltz. Ég skil ósk þína, en hún samræmist ekki aðstæðum mínum.“
Gustav Schmaltz hafði óskað eftir nokkrum dögum með Jung til skrafs og ráðagerða.
„Samtöl eru mér oft sem pynting; stundum tekur það mig marga daga að jafna mig á fánýti orða.“
Barnalegar aðdróttanir Björns Inga Hrafnssonar þess efnis að Sjálfstæðisflokkurinn sé hræðslupúki eru dæmi um fánýti þeirra orða er eiga til að falla á hinum pólitíska velli sem minnir óþægilega oft á skólalóð.
Sjaldan hefur íslensk þjóð þó staðið frammi fyrir öðrum eins hafsjó fánýtra orða og bíður hennar í sumar.
Þrír mánuðir eru þar til að þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald á aðildarviðræðum Íslands að Evrópusambandinu fer fram.
Andstæðar fylkingar keppast nú við að útmála málstað sinn sem hinn heilaga sannleik.
Stuðningsmenn Evrópusambandsins selja landslýð kosti þess eins og klerkar píslarvottum paradís. Andstæðingar þess eru eins og Gandálfur sem hræðir þegna Skírisins með sögum af Mordor.
Það er þó ekki aðeins innihaldsleysið sem fylgir alhæfingum og uppnefnum sem mun standa umræðu um Evrópusambandið fyrir þrifum.
Á þriðja áratug síðustu aldar var marga farið að gruna að tóbaksreykingar yllu lungnakrabbameini. Það var þó ekki fyrr en upp úr 1950 sem rannsóknir vísindamanna sýndu fram á orsakasamhengið.
Neysluvara sem hafði verið talin skaðlaus var banvæn.
Reykingamönnum var vandi á höndum.
Í ritstjórnargrein í British Medical Journal var ein lausn reifuð: „Sagt er að lesandi bandarísks tímarits hafi orðið svo miður sín yfir grein um reykingar og krabbamein að hann hafi ákveðið að hætta að lesa.“
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagðist í viðtali á Sprengisandi um helgina vera „já, kannski“-manneskja þegar kæmi að aðild Íslands að Evrópusambandinu og kvaðst aldrei myndu tala fyrir því að óásættanlegur samningur yrði samþykktur.
Hún velti fyrir sér ásetningi þeirra sem amast við þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald á aðildarviðræðum.
„Það sem er að birtast í umræðunni er að fólk vill ekki einu sinni leyfa þjóðinni að sjá hvað er í boði,“ sagði Kristrún. „Ég bara spyr: hverra hagsmuna er verið að gæta, hvað hafa þau að fela, af hverju má þjóðin ekki bara fá að sjá hvað þeim býðst?“
Umræðan, sem fer nú fram um Evrópusambandið, er í eðli sínu uppfull af fánýtum orðum. Því umræðan í sumar snýst ekki um kosti og galla inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Hún snýst um það hvort okkur verði leyft að fá þær upplýsingar sem til þarf svo að hægt verði í kjölfarið að eiga upplýsta umræðu um kosti og galla inngöngu Íslands í Evrópusambandsið.
Ekkert skal fullyrt hér um hagsmuni þeirra, sem reyna að standa í vegi fyrir að landsmenn öðlist þær upplýsingar.
Þeir minna þó um margt á reykingamanninn sem ákvað að hætta að lesa.
Þjálfari enska fótboltaliðsins Arsenal var gagnrýndur fyrir að fagna of ákaft sigri á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í byrjun mánaðar – Arsenal var ekki búið að vinna bikarinn.
Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.