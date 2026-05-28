Lífið

Samstarfsfélagar að elsk­hugum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kolbrún og Hrannar hafa unnið mikið saman síðustu ár og eru nú orðin par.
Kolbrún og Hrannar hafa unnið mikið saman síðustu ár og eru nú orðin par. Hjördís Freyja Kjartansdóttir

Tónlistarfólkið Kolbrún Óskarsdóttir, sem kemur fram undir listamannsnafninu KUSK, og Hrannar Máni Ólafsson, sem kallar sig Óvita, eru ekki lengur bara tvíeyki heldur líka eitt heitasta parið í íslenska tónlistarbransanum í dag.

Kolbrún og Hrannar kynntust fyrst árið 2021 þegar þau voru bæði að stíga sín fyrstu skref í tónlistinni. Síðan þá hafa þau unnið náið saman, komið mikið fram á sviði saman og ferðast saman erlendis til að spila á tónlistarhátíðum. 

Parið hefur síðan verið að slá sér upp síðustu mánuði samkvæmt heimildum fréttastofu. Þannig hefur samband þeirra þróast úr vinasambandi í samstarfssamband og svo í ástarsamband. Parið er á svipuðu reki, Kolbrún fædd árið 2003 en Hrannar árið 2004.

Eftir að hafa unnið mikið saman stofnuðu þau formlega til tvíeykisins KUSK & Óviti en tónlist þeirra má lýsa sem blöndu af svefnherbergispoppi og drum-n-bass. Tvíeykið gaf síðan út fyrstu breiðskífu sína saman, átta laga plötuna Rífast, í september á síðasta ári og héldu glæsilega útgáfutónleika á Prikinu. 

Nýjasta lag þeirra er smáskífan „Árið mitt?“ sem kom út í síðasta mánuði. „Á þetta að vera árið mitt?“ syngja þau á viðlaginu þar og kannski er það raunin.

Ástin og lífið Tónlist

Tengdar fréttir



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.