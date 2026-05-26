Síðasti fundur borgarstjórnar á kjörtímabilinu fór fram í dag. Gríðarleg endurnýjun er í borgarstjórn en sextán borgarfulltrúar hverfa á braut og sextán nýir koma inn í þeirra stað.
Á dagskrá fundarins voru umræður um Græna planið, samantekt á samtali forsætisnefndar Reykjavíkurborgar við verkalýðshreyfinguna, tillaga óháðra borgarfulltrúa um endurskoðun á götuheitum við Nýja Landspítalann, þrjár fundargerðir ráða og loks kveðjuræður borgarfulltrúa.
Hægt var að fylgjast með fundinum í beinni útsendingu á Vísi og fréttastofa Sýnar fór einnig á vettvang til að ræða við borgarfulltrúa. Fréttamaðurinn Berghildur Erla ræddi þar við Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra sem greindi frá morðhótunum sem henni höfðu borist í embætti.
Mikil endurnýjun varð á listum margra flokka í aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Einna mest var endurnýjunin á lista Sjálfstæðisflokksins sem vann stórsigur með níu kjörna borgarfulltrúa. Aðeins sjö borgarfulltrúar héldu velli eftir kosningarnar: Einar Þorsteinsson, Heiða Björg Hilmisdóttir, Hildur Björnsdóttir, Líf Magneudóttir, Skúli Helgason, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir.
Niðurstöður kosninganna leiddu svo til þess að eftirfarandi hverfa á braut: Aðalsteinn Haukur Sverrisson, Alexandra Briem, Andrea Jóhanna Helgadóttir, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Björn Gíslason (sem er fyrsti varaborgarfulltrúi XD), Dóra Björt Guðjónsdóttir, Friðjón R. Friðjónsson (sem er nú annar varaborgarfulltrúi XD), Helga Þórðardóttir, Hjálmar Sveinsson, Kjartan Magnússon, Magnea Gná Jóhannsdóttir, Magnús Davíð Norðdahl, Marta Guðjónsdóttir, Sabine Leskopf, Sara Björg Sigurðardóttir og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.
