Lífið

Kveðju­stund í ráð­húsinu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Síðasti borgarstjórnarfundur kjörtímabilsins fór fram í dag.
Síðasti fundur borgarstjórnar á kjörtímabilinu fór fram í dag. Gríðarleg endurnýjun er í borgarstjórn en sextán borgarfulltrúar hverfa á braut og sextán nýir koma inn í þeirra stað.

Á dagskrá fundarins voru umræður um Græna planið, samantekt á samtali forsætisnefndar Reykjavíkurborgar við verkalýðshreyfinguna, tillaga óháðra borgarfulltrúa um endurskoðun á götuheitum við Nýja Landspítalann, þrjár fundargerðir ráða og loks kveðjuræður borgarfulltrúa.

Hægt var að fylgjast með fundinum í beinni útsendingu á Vísi og fréttastofa Sýnar fór einnig á vettvang til að ræða við borgarfulltrúa. Fréttamaðurinn Berghildur Erla ræddi þar við Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra sem greindi frá morðhótunum sem henni höfðu borist í embætti.

Mikil endurnýjun varð á listum margra flokka í aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Einna mest var endurnýjunin á lista Sjálfstæðisflokksins sem vann stórsigur með níu kjörna borgarfulltrúa. Aðeins sjö borgarfulltrúar héldu velli eftir kosningarnar: Einar Þorsteinsson, Heiða Björg Hilmisdóttir, Hildur Björnsdóttir, Líf Magneudóttir, Skúli Helgason, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir.

Niðurstöður kosninganna leiddu svo til þess að eftirfarandi hverfa á braut: Aðalsteinn Haukur Sverrisson, Alexandra Briem, Andrea Jóhanna Helgadóttir, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Björn Gíslason (sem er fyrsti varaborgarfulltrúi XD), Dóra Björt Guðjónsdóttir, Friðjón R. Friðjónsson (sem er nú annar varaborgarfulltrúi XD), Helga Þórðardóttir, Hjálmar Sveinsson, Kjartan Magnússon, Magnea Gná Jóhannsdóttir, Magnús Davíð Norðdahl, Marta Guðjónsdóttir, Sabine Leskopf, Sara Björg Sigurðardóttir og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.

Hér að neðan má sjá myndir frá síðasta borgarstjórnarfundinum:

Ráðhúsið hefur skartað sínu fegursta síðustu daga.Vísir/Vilhelm

Sumarið er komið í Reykjavík.Vísir/Vilhelm

Allir í tölvunum.Vísir/Vilhelm

Stemmingin á fundinum var góð þó margir væru að kveðja.Vísir/Vilhelm

Ragnhildur Alda í Sjálfstæðisflokki glaðbeitt enda verður hún áfram í borgarstjórn.Vísir/Vilhelm

Berghildur Erla ræddi við Heiðu Björgu sem þurfti að taka eitt símtal fyrst.Vísir/Vilhelm

Þórdís Lóa og Pawel Bartoszek kát á fundinum þó hvorugt verði áfram í borgarstjórn.Vísir/Vilhelm

Sanna alvarleg á svip.Vísir/Vilhelm

Heiða Björg glæsileg í blárri dragt með góða gula leðurtösku.Vísir/Vilhelm

Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir ræða saman.Vísir/Vilhelm

Einar Þorsteinsson mætti með brillurnar.Vísir/Vilhelm

Heiða Björg og Sanna verða báðar áfram í borgarstjórn á næsta kjörtímabil.Vísir/Vilhelm

Fjöldi borgarfulltrúa flutti kveðjuræður í dag.Vísir/Vilhelm
Borgarstjórn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Píratar Sósíalistaflokkurinn Vinstri græn Vinstrið


