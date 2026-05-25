Lífið

Stjúpur og fjólur það heitasta

Stefán Árni Pálsson skrifar
Tími blómanna framundan.
Það er búið að vera óvenju kalt bæði í vor og í byrjun sumars þar til núna. En hvernig getum við flýtt sumrinu með því að setja strax út sterkar og fallegar plöntur og blóm? Nokkrar tegundir eru þekktar fyrir að þola vel íslenskt vor og kalda sumarbyrjun. Við fórum austur fyrir fjall til Hveragerðis og Selfoss og ræddum við plöntusérfræðinga eins og Lindu Maríu Traustadóttur í Flóru garðyrkjustöð í Hveragerði og svo rifjuðum við upp hvernig Auður Ingibjörg Ottesen á Selfossi nennir aldrei að bíða eftir sumarblómunum og er komin með litríkan garð snemma á sumrin.

Og blómahönnuðurinn Bryndís Eir Þorsteinsdóttir er alltaf komin með blómlegan garð hjá sér í Hveragerði langt á undan öllum öðrum. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag í blómaleiðangur í síðustu og kynnti sér hvernig hægt er að flýta sumrinu.

„Helst ber að nefna stjúpur og fjólur. Þær eru litlu bakkaplönturnar sem þola nánast hvað sem er. Við höfum alveg lent í því á Íslandi að vera búin að setja þær út og svo snjóar yfir þær. Þær bara lifa samt sem áður, koma bara undan snjó. Þannig að þær eru öruggasti valkosturinn til að hafa úti allan sólarhringinn. Svo er það krosshnappurinn sem er alltaf mjög vinsæll. Hann er stór og mikil blaðplanta, svona hengiplanta, ræktaður vegna blaðanna til að fá svona mikinn blaðmassa,“ segir Linda María og heldur áfram.

„Hún er yfirleitt notuð sem hengiplanta. Það er líka hægt að setja hana í beð og þá munu allir angarnir sem liggja ræta sig, þannig að hún er í rauninni líka mjög góð þekjuplanta. Og þetta er svona planta sem er rosalega gróskumikil, þannig að hún getur farið að fara út með hana fljótlega og gefur strax svona mikinn grænan massa, sem er alveg mjög vinsælt á þessum tíma.“

Stjúpurnar lifa langt fram eftir hausti.

„Þær gera það. Þær eru lágvaxnar, taka þar af leiðandi á sig minni vind og eru lágt við jörðu. Og þær halda sig bara í blóma langt fram eftir hausti og jafnvel þegar það byrjar aðeins að kólna á nóttunni og frysta, þá eru þær svona sem þola það mest, geta haldið samt áfram í blóma.“

Hér að neðan má sjá yfirferð Völu um blómalífið á landinu.

