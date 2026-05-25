Stjúpur og fjólur það heitasta Stefán Árni Pálsson skrifar 25. maí 2026 10:00 Tími blómanna framundan. Það er búið að vera óvenju kalt bæði í vor og í byrjun sumars þar til núna. En hvernig getum við flýtt sumrinu með því að setja strax út sterkar og fallegar plöntur og blóm? Nokkrar tegundir eru þekktar fyrir að þola vel íslenskt vor og kalda sumarbyrjun. Við fórum austur fyrir fjall til Hveragerðis og Selfoss og ræddum við plöntusérfræðinga eins og Lindu Maríu Traustadóttur í Flóru garðyrkjustöð í Hveragerði og svo rifjuðum við upp hvernig Auður Ingibjörg Ottesen á Selfossi nennir aldrei að bíða eftir sumarblómunum og er komin með litríkan garð snemma á sumrin. Og blómahönnuðurinn Bryndís Eir Þorsteinsdóttir er alltaf komin með blómlegan garð hjá sér í Hveragerði langt á undan öllum öðrum. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag í blómaleiðangur í síðustu og kynnti sér hvernig hægt er að flýta sumrinu. „Helst ber að nefna stjúpur og fjólur. Þær eru litlu bakkaplönturnar sem þola nánast hvað sem er. Við höfum alveg lent í því á Íslandi að vera búin að setja þær út og svo snjóar yfir þær. Þær bara lifa samt sem áður, koma bara undan snjó. Þannig að þær eru öruggasti valkosturinn til að hafa úti allan sólarhringinn. Svo er það krosshnappurinn sem er alltaf mjög vinsæll. Hann er stór og mikil blaðplanta, svona hengiplanta, ræktaður vegna blaðanna til að fá svona mikinn blaðmassa,“ segir Linda María og heldur áfram. „Hún er yfirleitt notuð sem hengiplanta. Það er líka hægt að setja hana í beð og þá munu allir angarnir sem liggja ræta sig, þannig að hún er í rauninni líka mjög góð þekjuplanta. Og þetta er svona planta sem er rosalega gróskumikil, þannig að hún getur farið að fara út með hana fljótlega og gefur strax svona mikinn grænan massa, sem er alveg mjög vinsælt á þessum tíma.“ Stjúpurnar lifa langt fram eftir hausti. „Þær gera það. Þær eru lágvaxnar, taka þar af leiðandi á sig minni vind og eru lágt við jörðu. Og þær halda sig bara í blóma langt fram eftir hausti og jafnvel þegar það byrjar aðeins að kólna á nóttunni og frysta, þá eru þær svona sem þola það mest, geta haldið samt áfram í blóma.“ Hér að neðan má sjá yfirferð Völu um blómalífið á landinu. Vala Matt Ísland í dag Blóm Mest lesið Þeir lofuðu rokki en afhentu rækjusamloku á Þingvöllum Lífið „Auðveldara hér að vera bara eins og maður er“ Tíska og hönnun Sagt að drulla sér heim þegar hún ætlaði að kjósa í fyrsta sinn Lífið „Formaður Sjálfstæðisflokksins átti eflaust flott úr“ Lífið Fjörður og mynd um áhrif innrásar Rússa verðlaunuð í Cannes Menning Stjúpur og fjólur það heitasta Lífið „Við erum bara tvö eftir“ Lífið „Ég viðurkenni alveg að ég mun sakna Tenerife“ Lífið Vill helst brenna myndir frá unglingsárunum Tíska og hönnun Krakkatía vikunnar: Bein, Grettir og gúrkutíð Lífið Fleiri fréttir Stjúpur og fjólur það heitasta Þeir lofuðu rokki en afhentu rækjusamloku á Þingvöllum „Formaður Sjálfstæðisflokksins átti eflaust flott úr“ Sagt að drulla sér heim þegar hún ætlaði að kjósa í fyrsta sinn Krakkatía vikunnar: Bein, Grettir og gúrkutíð Grafinn í sand í sólarhring Fréttatía vikunnar: Eldur, Karl III og Þjóðhátíð „Við erum bara tvö eftir“ Afi snýr aftur á litla sviði Þjóðleikhússins Allir fárveikir eftir tónlistarmyndband Helgi Björns og Ragga Gísla ætla að trylla lýðinn með tali og tónum „Ég viðurkenni alveg að ég mun sakna Tenerife“ Tilkynntu óvart dauða konungsins „Ógeðslega flókinn tími í lífi fólks“ Ætla valdasjúkir tækifærissinnar að steypa okkur í glötun? Hvað veistu um... flugvelli? Vignir Vatnar opnar sig um sjálfsvígshugsanir Lygilega erfið þrautabraut Nemendur í Seljaskóla graffa 56 metra listaverk við skólann Fyrrverandi þingmaður selur í Laugardalnum Eyþór og Ástríður eignuðust lítinn Arnalds Þurfti hjálp við að anda og lítið var um svör Kvikmyndagerðarmenn framtíðarinnar í fíling Frumsamin kórverk í heimabruggi bílskúrsbands Ari Edwald og Ingibjörg keyptu súkkulaðihöllina Naglbíts-barn á leiðinni Sólveig Anna og Marta María léku á als oddi og Óli tottaði vindil Ívar Halldórs var týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar Flúði land vegna fátæktar og atvinnuleysis Aron Can og Erna keyptu „óvart“ hús Sjá meira