Lífið

Stór­stjörnur tróðu upp í út­skriftar­veislum Verzlinga

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Páll Óskar er einn eftirsóttasti skemmtikraftur landsins.
Páll Óskar er einn eftirsóttasti skemmtikraftur landsins. Vísir/Vilhelm

Metfjöldi útskrifaðist úr Verzlunarskóla Íslands þetta árið og þurfti því að skipta nemendum í tvo hópa við athafnir sem fóru fram í Borgarleikhúsinu í gær. Alls settu 358 Verzlingar upp húfur sínar á laugardag og var fagnað í partíum um allt höfuðborgarsvæðið þar sem vinsælustu listamenn þjóðarinnar tróðu upp.

Eflaust hefur þar verið skálað fyrir dúxinum Örnu Brá Birgisdóttur, sem útskrifaðist með 9,9 í meðaleinkunn, og semidúxinum Vilhjálmi Geir Geirssyni, sem lauk námi með 9,88 í meðaleinkunn.

Þekktir listamenn koma fram

Færst hefur í aukana, líkt og í fermingarveislum hér á landi, að vinsælasta tónlistarfólk landsins meðal ungu kynslóðarinnar sé keypt sem skemmtiatriði í stúdentsveislum og var engin undantekning á því á laugardaginn. Samkvæmt heimildum Vísis eru Emmsjé Gauti, Herra Hnetusmjör, Króli, Frikki Dór og Páll Óskar meðal listamanna sem trylltu lýðinn í partíum. 

Í dagbók lögreglu fyrir aðfararnótt sunnudags kom fram að húsráðandi í umdæmi Lögreglustöðvar 3, sem sinnir Breiðholti og Kópavogi, hafi óskað eftir aðstoð lögreglu við að koma partígestum úr húsi. Er spurning hvort þar sé um að ræða partí sem fram fór í Salahverfinu, sem var einkar veglegt af heimildum Vísis að dæma. Þar komu fram þrír af þeim listamönnum sem taldir voru upp hér á undan. 

Útskriftarhópur Verzlinga hélt síðan af stað í útskriftarferð sína í morgun. Einhverjir úr bransanum munu fylgja þeim og öðrum stúdentum til Krítar en gríska eyjan verður undirlögð um eitt þúsund íslenskum stúdentum næstu vikurnar eins og fjallað var um í síðustu viku.

Framhaldsskólar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.