Áslaug lék eftir útskriftarpósu móður sinnar Jón Þór Stefánsson skrifar 25. maí 2026 14:59 Kristín Steinarsdóttir (t.v.) og dóttir hennar Áslaug Arna (t.h.). Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi ráðherra og þingmaður í leyfi, útskrifaðist úr MPA námi frá Columbia háskólanum um helgina. Hún birti mynd af sér í fötum sem líktust þeim sem móðir hennar var í þegar hún útskrifaðist úr námi í Bandaríkjunum fyrir fjórum áratugum. „Þegar ég keypti þetta hvíta dress fyrir útskriftina mína hafði ég enga hugmynd um hverju móðir mín hafði klæðst undir skykkjunni sinni fyrir 40 árum fyrr en faðir minn sendi mér þessa mynd… svo augljóslega ákvað ég að taka eina eins mynd," skrifar Áslaug á Instagram og birtir myndir af sér í stíl við umræddar myndir af móður sinni. View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) Móðir Áslaugar, Kristín Steinarsdóttir, lést árið 2012. Áslaug og bróðir hennar, Magnús Sigurbjörnsson, opnuðu sig um missinn í viðtali árið 2020. Í annarri færslu á Instagram sem Áslaug birti fyrir helgi sagði hún að ákvörðunin að fara út í nám hafi verið innblásin af námsárum móður hennar. „Þegar ég var að alast upp heyrði ég oft móður mína tala um hversu mikil áhrif árin sem hún stundaði meistaranám í Bandaríkjunum hefðu haft. Eftir að hún lést bar ég ávalt þessa hugmynd í brjósti mér. Einn daginn langaði mér að feta í hennar fótspor og stunda nám á erlendri grundu. En pólitískur ferill minn tók hröðum breytingum, rétta augnablikið virtist aldrei ætla að koma… þangað til í fyrra," sagði hún. View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) Áslaug, sem hefur verið í leyfi frá þingstörfum meðan á náminu stendur, hefur boðað endurkomu sína á Alþingi.