Þegar yfirvöld gengust við fljúgandi furðuhlutum Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. maí 2026 14:00 Scott Bray, þáverandi yfirmaður leyniþjónustu sjóhersins, fóru yfir myndbönd af óútskýrðum fyrirbærum í bandaríska þinginu árið 2022. Getty Yfirvöld á Vesturlöndum hafa á undanförnum árum gjörbreytt nálgun sinni á fljúgandi furðuhluti. Lengi vel þótti umræðan fóðra langsóttar samsæriskenningar um að yfirvöld leyndu tilvist geimfara frá fjarlægum hnöttum. Ýmsar aðgerðir stjórnvalda til þess að gera lítið úr slíkum grunsemdum, oft með því að gera þær að beinu athlægi, gerðu hins vegar illt verra og mögnuðu upp slíkar kenningar. Prófessorarnir Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann taka fyrir geimverur og fljúgandi furðuhluti í tveimur þáttum í Skuggavaldinu. Fyrri þátturinn fjallaði um sögu fljúgandi furðuhluta og hvernig umræða um þá hefur þróast síðustu áratugina. Sjá einnig: Fljúgandi furðuhlutir, leyndarhyggja og samsæriskenningar Seinni þátturinn fjallar um hvernig stjórnvöld viðurkenna núorðið frekar að þau geti ekki útskýrt margt sem virðist vera á sveimi yfir höfðum okkar og jafnvel á ferð undir fótum okkar í hafinu. Varpað er ljósi á hvernig umræðan færðist úr skuggum fáránleikans yfir í að vera tekin fyrir af fullri alvöru í bandarískum þingnefndum, studd nýjum lögum og opinberum fjárveitingum. Orð eru vopn Kjarni þessarar viðhorfsbreytingar er ekki að yfirvöld telji nú að geimverur hafi heimsótt jörðina, heldur í þeirri einföldu nálgun að viðurkenna að við getum ekki enn útskýrt allt sem sést hefur á himni. Vísindalega er enda ómögulegt að sanna að ekkert utanaðkomandi líf hafi nokkru sinni nálgast lofthjúp jarðar. Nú er búið að kasta hugtakinu UFO (e. unidentified flying objects) fyrir róða og skammstöfunin UAP (e. unidentified anomalous phenomena) tekin upp í staðin til að ljá viðfangsefninu vísindalegri áru. „Orð eru vopn í stjórnmálum,“ segir Hulda í þættinum. „Fljúgandi furðuhlutir kalla fram myndir af litlum grænum körlum og lélegum bíómyndum. En óþekkt fráviksfyrirbæri er nokkuð sem jafnvel virðulegur þingmaður getur rætt í nefnd án þess að vera álitinn fáráðlingur,“ bætir hún við. Atvikið í Chicago Til að skilja hugarfarsbreytingu yfirvalda er gagnlegt að skilja hvernig kerfið brást áður við tilkynningum um tortryggilega hluti á himni. Á O'Hare-flugvellinum í Chicago árið 2006 urðu tólf reyndir og trúverðugir flugvallarstarfsmenn, þar á meðal flugmenn og flugumferðarstjórar, vitni að gráum, hringlaga hlut sem sveif hljóðlaust yfir hliði C-17. Hluturinn skaust síðan skyndilega upp og skildi eftir sig sýnilegt gat í skýjaþykkninu. Þrátt fyrir trúverðugleika og fjölda vitnanna sögðust bæði Flugmálastjórn Bandaríkjanna (FAA) og United Airlines ekki hafa fengið neina tilkynningu um málið. Síðar komu fram innanhússgögn sem sýndu að þrátt fyrir að sjónarvottar hafi sannarlega tilkynnt og rætt atvikið af mikilli alvöru, þá rataði tilkynningin aldrei ofar í stjórnkerfið. Helsta ástæðan var ótti yfirmanna við háð, stimplun og jafnvel útskúfun í starfi. Þetta er skólabókardæmi um þöggun í gegnum skömm, þar sem stofnanir komu í veg fyrir formlegar rannsóknir árum saman án þess að þurfa að beita beinum hótunum. Sögulegur vendipunktur Straumhvörf urðu í desember árið 2017 þegar bandaríska dagblaðið The New York Times birti forsíðufrétt um leynilega áætlun Pentagon um rannsóknir á óþekktum fráviksfyrirbærum. Samhliða fréttinni voru birt þrjú myndbönd sem sýndu hluti sem virtust hreyfast á skjön við öll þekkt lögmál eðlisfræðinnar, án sýnilegra vængja eða drifbúnaðar. Eftir sjötíu ára sögu af þöggun og útúrsnúningum var þessi viðurkenning varnarmálaráðuneytisins söguleg, því í fyrsta sinn viðurkenndi herinn opinberlega að hafa orðið var við eitthvað torkennilegt sem hann gæti ekki skýrt. Sálfræði óreiðunnar Þessi tilfærsla, frá afneitun yfir í viðurkenningu á vangetu til að skýra öll fyrirbæri, þýðir þó ekki að menn séu farnir að trúa á tilvist geimvera eða tækni utan úr geimnum á jörðinni. En líkt og oft hefur verið rætt í Skuggavaldinu nærast samsæriskenningar á einmitt slíkri óvissu. Mannshugurinn er þannig gerður að hann leitar stöðugt að mynstrum til að greiða úr óreiðu og þolir illa óvissuástand og erfitt getur verið að sætta sig við að botna lítið í hlutunum en einmitt þar er oft hin vísindalega staða mála. Nú er hægt að hlusta á báða þætti Skuggavaldsins um fljúgandi furðuhluti í helstu hlaðvarpsveitum. Skuggavaldið Geimurinn Bandaríkin Tengdar fréttir Sprengdu fljúgandi furðuhlut í loft upp Bandaríska varnarmálaráðuneytið birti í dag myndskeið af því þegar flugmaður bandarískrar orrustuþotu skaut niður fljúgandi furðuhlut yfir Húronvatni í febrúar 2023. 22. maí 2026 23:34 Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Starfsmenn Landamæraeftirlits Bandaríkjanna fengu mjög kröftugan leisgeisla lánaðan hjá varnarmálaráðuneytinu en notkun hans í El Paso leiddi til þess að Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna (FAA) tilkynnti óvænt að alþjóðaflugvellinum í borginni yrði lokað í tíu daga. 12. febrúar 2026 11:33 Dularfull brotlending nærri Area 51 Lofthelginni yfir hinni leynilegu flugstöð „Area 51“ í Nevada í Bandaríkjunum var lokað í síðasta mánuði eftir að ótilgreint flugfar brotlenti þar nærri. Engan mun hafa sakað en mikil leynd hvílir yfir slysinu og hafa hernaðaryfirvöld varist allra frétta. 7. október 2025 23:55 Mest lesið Gói Sportrönd og Tinna selja í Hveragerði Lífið „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Bíó og sjónvarp Móðurhlutverkið næst á dagskrá hjá Þóreyju Lífið Nálægðin við dauðann gjörbreytti ferlinum Lífið Stjörnulífið: Berir að ofan í brúðkaupi Lífið Þeir lofuðu rokki en afhentu rækjusamloku á Þingvöllum Lífið Stórstjörnur tróðu upp í útskriftarveislum Verzlinga Lífið Draumabrúðkaup Gerðar við Garda-vatn Lífið Áslaug lék eftir útskriftarpósu móður sinnar Lífið Óhefðbundið leynivopn Helgu Sigrúnar Lífið Fleiri fréttir Þegar yfirvöld gengust við fljúgandi furðuhlutum Óhefðbundið leynivopn Helgu Sigrúnar Nálægðin við dauðann gjörbreytti ferlinum Gói Sportrönd og Tinna selja í Hveragerði Móðurhlutverkið næst á dagskrá hjá Þóreyju Stjörnulífið: Berir að ofan í brúðkaupi Stórstjörnur tróðu upp í útskriftarveislum Verzlinga Áslaug lék eftir útskriftarpósu móður sinnar Draumabrúðkaup Gerðar við Garda-vatn Stjúpur og fjólur það heitasta Þeir lofuðu rokki en afhentu rækjusamloku á Þingvöllum „Formaður Sjálfstæðisflokksins átti eflaust flott úr“ Sagt að drulla sér heim þegar hún ætlaði að kjósa í fyrsta sinn Krakkatía vikunnar: Bein, Grettir og gúrkutíð Grafinn í sand í sólarhring Fréttatía vikunnar: Eldur, Karl III og Þjóðhátíð „Við erum bara tvö eftir“ Afi snýr aftur á litla sviði Þjóðleikhússins Allir fárveikir eftir tónlistarmyndband Helgi Björns og Ragga Gísla ætla að trylla lýðinn með tali og tónum „Ég viðurkenni alveg að ég mun sakna Tenerife“ Tilkynntu óvart dauða konungsins „Ógeðslega flókinn tími í lífi fólks“ Ætla valdasjúkir tækifærissinnar að steypa okkur í glötun? Hvað veistu um... flugvelli? Vignir Vatnar opnar sig um sjálfsvígshugsanir Lygilega erfið þrautabraut Nemendur í Seljaskóla graffa 56 metra listaverk við skólann Fyrrverandi þingmaður selur í Laugardalnum Eyþór og Ástríður eignuðust lítinn Arnalds Sjá meira