Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Freyja Þórisdóttir skrifar 30. maí 2026 00:01 George Lucas og Marcia Lucas fagna útgáfu „New York, New York", sem hófst með frumsýningu í Lincoln Center og hélt áfram með eftirpartíi í Studio 54, í New York þann 21. júní 1977. Getty Marcia Lucas, sem hlaut Óskarsverðlaun fyrir klippingu á einni af Stjörnustríðsmyndunum í leikstjórn fyrrverandi eiginmanns síns, George Lucas, lést á miðvikudaginn, þann 27. maí, í Rancho Mirage í Kaliforníu. Hún var áttatíu ára þegar hún lést og hefur bandaríski miðillinn Variety eftir lögmanni fjölskyldunnar sem staðfesti að hún hefði látist úr krabbameini. Marcia Lucas vann meðal annars sem klippari að myndinni „American Graffiti" en fyrir þá vinnu var hún tilnefnd til Óskarsverðlauna og hlaut síðan Óskarsverðlaun fyrir bestu klippingu árið 1978 fyrir vinnu sína við „Star Wars: Episode IV – A New Hope" ásamt þeim Paul Hirsch og Richard Chew. Stakk upp á breytingum Á árunum 1974 til 1977 klippti hún þrjár af myndum Martin Scorsese, dramatísku gamanmyndina „Alice Doesn't Live Here Anymore", „Taxi Driver" og svo hinn gríðarlega metnaðarfulla söngleik/drama „New York, New York". Fréttamiðillinn SFGATE tók saman hennar helstu verk í grein sem fékk fyrirsögnina „The secret weapon of 'Star Wars' was George Lucas's ex-wife Marcia". Plakat fyrir gamanmynd George Lucas frá 1973, „American Graffiti", með Richard Dreyfuss, Ron Howard og Paul Le Mat í aðalhlutverkum.Getty Þar var sagt frá því hvernig aðstoð Marciu við gerð Stjörnustríðs-kvikmyndanna hafi ekki takmarkast við klippiherbergið. Það var hún sem stakk upp á því að Obi-Wan Kenobi, leikinn af Alec Guinness, myndi deyja fyrir hendi Svarthöfða. Í gegnum allt framleiðsluferlið spurði Marcia George Lucas spurninga þegar ákveðnir kaflar voru óskiljanlegir eða hljómuðu of væmnir, en veitti honum um leið stuðning og hvatti hann. Eftir Stjörnustríð og „New York, New York" árið 1977 hætti Marcia þó nánast að vinna sem klippari. Hún klippti „More American Graffiti" og „The Empire Strikes Back" án þess að vera skráð fyrir því og klippti „Return Of The Jedi" ásamt Sean Barton og Duwayne Dunham, auk þess að koma stöðugt með tillögur að öðrum verkefnum Lucas. Síðan þá hafði hún látið mjög lítið fyrir sér fara og einungis tekið þátt í örfáum lágstemmdum verkefnum í gegnum árin. Áhrif hennar óafmáanleg „Marciu verður minnst sem snjalls sögumanns, brautryðjanda kvenna í kvikmyndagerð, ástríkrar móður og ömmu, örláts gestgjafa og tryggs vinar, en kímnigáfa hennar og neisti fylltu hvert herbergi sem hún gekk inn í. Áhrif hennar á kvikmyndir eru óafmáanleg, en þeir sem þekktu hana best munu minnast þess hvernig hún gerði lífið líflegra, fegurra, skemmtilegra og ástúðlegra," sagði í yfirlýsingu frá fjölskyldunni sem greint var frá í frétt Variety. Eitt af þeim fáu skiptum sem Marcia kom fram opinberlega en þessi mynd var tekin árið 2019 á viðburði bandarísku kvikmyndaakademíunnar.Getty „Marcia var náttúruafl," sagði fjölskylda hennar jafnframt í yfirlýsingunni og bætti við að hún hefði verið „sannkallaður brautryðjandi kvenna í kvikmyndagerð og einn áhrifamesti klippari kvikmyndasögunnar. Hún hjálpaði til við að endurskilgreina hvað kvikmyndaklipping gæti verið og ruddi brautina fyrir kynslóðir kvenna sem fylgdu í kjölfarið".