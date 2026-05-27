Þing­mönnum skyndi­lega bannað að hanga í stiganum við mat­salinn

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Fuglinn situr á fjórum eggjum. vísir/lýður valberg

Mikil spenna ríkir þessa dagana á Alþingi, ekki vegna umræðu um ESB, heldur vegna þess að lítill fugl hefur lagt í mikla hreiðurgerð í stiga þinghússins.

Þingmaðurinn Hildur Sverrisdóttir hefur fylgst náið með fuglinum og birt stöðuuppfærslur um ferðir hans á Facebook. Hreiðrið er staðsett í brunastiga sem liggur út frá matsal Alþingis og er mikið notaður á góðviðrisdögum - en ekki meir. Nú liggur blátt bann við umferð um stigann svo að fuglinn fái næði til að koma ungum sínum til lífs.

„Við urðum vör við hann fyrir um viku síðan. Forseti Alþingis gaf strax út mjög snaggaralega fyrirskipan um að allt starfsfólk þingsins legði niður störf til þess að búa til þetta skilti hér svo að hún fengi allt það næði sem hún þyrfti,“ segir Hildur.

Fjögur myntugræn egg eru í hreiðrinu og bíða þingmenn í ofvæni eftir að ungar komi í heiminn.

„Já ég held að við höfum gott af því hér í þessu húsi að minna okkur á og sameinast um að hlúa að þessum litlu lífum sem eru hér að leita skjóls og það er einn háttvirtur þingmaður sem hafði það að orði að þetta hús væri ekki verra en svo að allavega fuglarnir sækja hingað.“

Þingmaður númer 64

Umræður um ESB hafa undanfarið farið fram í þinginu. Hildur segir erfitt að slá því föstu hvort að fuglinn sé áhugasamur um gang mála.

„Nú er ekki gott að segja. Við samt gefum okkur það, vitum ekki alveg í hvora áttina hann aðhyllist. Eigum við ekki að vona að hann sé heimakær og aðhyllist kannski ekki inngöngu í ESB? Sjáum til. En það hefur svo sem verið grínast með að hingað sé kominn 64 þingmaðurinn hverju sem líður.“

Þrastaþing

Þá séu þingmenn ekki alveg með það á hreinu af hvaða tegund fuglinn sé og biður Hildur áhorfendur um að leggja þingmönnum lið.

„Ekki alveg, við höfum aðeins verið að leita okkur upplýsinga. Okkur sýnist þetta vera annað hvort gráþröstur eða svartþröstur, þannig ég held að við verðum að leita til áhorfenda um aðstoð þess efnis en það er mjög líklegt að þetta sé þröstur, þannig að hér sé um að ræða þrastaþing en ekki hrafnaþing.“

