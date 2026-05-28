Mikil sorg á Alþingi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 28. maí 2026 11:52 Hildur Sverrisdóttir hafði fylgst vel með hreiðurgerðinni. Þrösturinn sem legið hefur á eggjum í Alþingisgarðinum er horfinn úr hreiðrinu ásamt eggjunum fjórum. Þingkona segir málið hryggja sig meira en eðlilegt sé, svartur köttur sem heldur til í garðinum liggi undir grun. „Það hryggir mig meira en væri eðlilegt að þurfa að tilkynna að þrastarfuglinn sem hefur legið á eggjum sinum hjá Alþingishúsinu er horfinn úr hreiðri sínu ásamt eggjunum fjórum," skrifar Hildur Sverrisdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins á samfélagsmiðla. Fréttastofa heimsótti þingið í vikunni og ræddi við Hildi um hreiðrið, sem nú er horfið á braut. Hreiðrið er staðsett í brunastiga sem liggur út frá matsal Alþingis og er mikið notaður á góðviðrisdögum. Þingmönnum var birt blátt bann við umferð um stigann svo að fuglinn fengi næði til að koma ungum sínum til lífs, en allt kom fyrir ekki. „Við urðum vör við hann fyrir um viku síðan. Forseti Alþingis gaf strax út mjög snaggaralega fyrirskipan um að allt starfsfólk þingsins legði niður störf til þess að búa til þetta skilti hér svo að hún fengi allt það næði sem hún þyrfti," sagði Hildur við fréttastofu. Hún segir nú á samfélagsmiðlum að þingmenn hafi grun um hvað hafi átt sér stað. „Svarti kötturinn sem heldur til í Alþingisgarðinum liggur sterklega undir grun um þennan glæp. Við munum sakna þeirra," segir Hildur. Könnunarferðir fréttastofu í garðinn undanfarið renna stoðum undir grun þingmannsins. Svartur köttur í garðinum vakti mikla athygli á Facebook hópnum Spottaði kött í júlí í fyrra þegar hann spókaði sig fyrir aftan fréttamann.