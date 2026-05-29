Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. maí 2026 22:12 Ástin sem eftir er fangar frábærlega hversdagslegar stundir fjölskyldu á fyndinn, skemmtilegan og hjartnæman máta. Ástin sem eftir er hlaut sjö verðlaun á Eddunni í kvöld en hún var valin kvikmynd árins, þrír leikarar hennar voru verðlaunaðir auk þess sem Hlynur Pálmason hlaut verðlaun fyrir leikstjórn, handrit og kvikmyndatöku. Sjónvarpsþáttaröðin Vigdís hlaut sex verðlaun sem og hamfaramyndin Eldarnir. Miðaldaþættirnir King and Conqueror sem hlutu ellefu tilnefningar fengu engin verðlaun. Tilnefningar til Eddunnar voru tilkynntar í apríl en kvikmyndin Ástin sem eftir er hlaut þar flestar tilnefningar eða þrettán talsins, hamfaramyndin Eldarnir hlaut tólf tilnefningar og sjónvarpsþáttaseríurnar Felix & Klara og King and Conqueror hlutu ellefu tilnefningar hvor. Edduverðlaunin hafa verið veitt árlega af Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunni (ÍKSA) frá árinu 1999. Edduverðlaunin í ár fóru fram í veislusalnum Gullhömrum í Grafarholti og þar voru veitt 35 verðlaun til kvikmynda- og sjónvarpsverka sem voru frumsýnd árið 2025. Handritshöfundurinn og uppistandarinn Karen Björk Eyfjörð Þorsteinsdóttir stýrði athöfninni. Sjö til Ástarinnar og sex til Eldanna Sigurvegari kvöldsins er án efa skilnaðargamandramað Ástin sem eftir er sem var valin kvikmynd ársins. Þá hlutu bæði Saga Garðarsdóttir og Sverrir Guðnason verðlaun fyrir leik í aðalhlutverki í myndinni auk þess sem Ída Mekkín Hlynsdóttir hlaut verðlaun fyrir leik í aukahlutverki. Flest Edduverðlaun í kvöld rötuðu svo til Hlyns Pálmasonar sem var verðlaunaður fyrir handrit, leikstjórn og kvikmyndatöku Ástarinnar sem eftir er. Leikhópur og leikstjóri Ástarinnar sem eftir er. Hamfaramyndin Eldarnir, sem hlaut næstflestar Eddutilnefningar, fékk sex verðlaun í kvöld. Leikarinn Jóhann G. Jóhannsson var valinn besti leikarinn í aukahlutverki og svo hlaut myndin verðlaun fyrir brellur, búninga, klippingu, leikmynd og tónlist ársins sem var samin af Herdísi Stefánsdóttur. Einu verðlaunin fyrir leikna kvikmynd sem rötuðu ekki til þessara tveggja mynda voru gervi ársins en þau verðlaun féllu í skaut Ástu Hafþórsdóttur og Sophie King fyrir hrollvekjuna The Damned. Þá var heimildarmyndin Jörðin undir fótum okkar í leikstjórn Yrsu Roca Fannberg valin heimildarmynd árins, Póstkort eftir Freyju Kristinsdóttur var valin heimildarstuttmynd ársins, Merki eftir Rúnar Inga Einarsson var valin stuttmynd ársins og Vonardagur eftir Signýju Rós Ólafsdóttu valin barna- og unglingamynd ársins. Vigdís hlutskörpust Ævisögulega þáttaröðin Vigdís hlaut flest verðlaun í sjónvarpsflokknum, eða sex talsins. Þáttaröðin hlaut verðlaun sem leikið sjónvarpsefni árins, Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson voru valin leikstjórar ársins, Elín Hall var valin besta leikkona í aðalhlutverki og þá var kempan Helga I. Stefánsdóttir verðlaunuð fyrir búninga þáttanna. Hjónaband Vigdísar og Ragnars entist í sjö ár og endaði á ljótan máta.Rúv Hljóðmaðurinn Gunnar Árnason hlaut verðlaun fyrir hljóð ársins í bæði sjónvarps- og kvikmyndaflokki, fyrir Vigdísi og Eldana. Leikmyndahönnuðurinn Heimir Sverrisson var sömuleiðis verðlaunaður fyrir leikmynd í bæði sjónvarpi og kvikmynd, einnig fyrir Vigdísi og Eldana. Á hæla Vigdísar komu Felix & Klara með fimm Edduverðlaun. Þar var Jón Gnarr valinn leikari ársins í aðalhlutverki fyrir leik sinn sem Felix og þættirnir hlutu einnig verðlaun fyrir handritið sem Jón og Ragnar Bragason skrifuðu saman. Mugison var verðlaunaður fyrir tónlist þáttanna, Valdís Óskarsdóttir fyrir klippingu og Ásta Hafþórsdóttir, Thomas Foldberg og Kristín Júlla Kristjánsdóttir voru svo verðlaunuð fyrir gervið í þáttunum. Jón Gnarr hlaut verðlaun fyrir leik sinn sem Felix. Spennuþættirnir Reykjavík Fusion hlutu þrenn verðlaun, Lára Jóhanna Jónsdóttir var valin leikkona ársins í aukahlutverki og hlutu þættirnir einnig verðlaun fyrir brellur og kvikmyndatöku ársins. Loks má nefna að Steinþór Hróar Steinþórsson, betur þekktur sem Steindi, hlaut verðlaun fyrir leik í aukahlutverki í gamanþáttunum Brjáni. Þegar tilnefningarnar voru kynntar í apríl vakti athygli hve margar tilnefningar King and Conqueror hlaut, þá sérstaklega hve margir erlendir leikarar voru þar tilnefndir, en þáttaröðin endaði með núll verðlaun eftir kvöldið. Nikolaj Coster-Wadau leikur annað aðalhlutverkanna í King & Conqueroe. Einnig veitti ÍKSA bæði heiðursverðlaun og verðlaun fyrir uppgötvun ársins sem eru veitt einstaklingi sem hefur ekki hlotið tilnefningu áður í viðkomandi flokki en vakið sérstaka athygli fyrir framúrskarandi framlag á árinu. Leikstjórinn Þorsteinn Jónsson hlaut heiðursverðlaunin í ár fyrir áratuga framúrskarandi framlag til íslenskrar kvikmyndalistar. Uppgötvun ársins rataði hins vegar til leikstjórans Freyju Kristinsdóttur sem leikstýrði Póstkorti sem var valin heimildarstuttmynd ársins. Verðlaunahafa og tilnefnda má sjá í heild sinni hér að neðan: Barna- og unglingaefni árins Merki Tólf Vonardagur Erlend kvikmynd ársins Heldin (Late shift) It Was Just An Accident One Battle After Another Sentimental Value The Secret Agent Heimildarmynd ársins Jörðin undir fótum okkar Paradís Amatörsins Strengur Heimildarstuttmynd ársins Musteri minninga Ósigraður Póstkort Kvikmynd ársins Ástin sem eftir er Eldarnir The Damned Stuttmynd árins Merki Tólf Vonardagur Leikið sjónvarpsefni ársins Felix & Klara King and Conqueror Vigdís Brellur ársins fyrir kvikmynd Peter Hjorth, Anders Nyman og Haukur Karlsson fyrir Ástina sem eftir er Szymon Kania fyrir Eldana Búningar ársins fyrir kvikmynd Helen Beaumont fyrir The Damned Margrét Einarsdóttir fyrir Eldana Rebekka Jónsdóttir fyrir Fjallið Gervi ársins fyrir kvikmynd Ásta Hafþórsdóttir og Sophie King fyrir The Damned Guðbjörg Huldís Kristinsdóttir fyrir Hemmet Ísak Freyr Helgason fyrir Fjallið Handrit ársins fyrir kvikmynd Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er Jamie Hannigan fyrir The Damned Ugla Hauksdóttir og Marcus Englmair fyrir Eldana Hljóð ársins fyrir kvikmynd Björn Viktorsson fyrir Jörðina undir fótum okkar Gunnar Árnason fyrir Fjallið Michał Fojcik fyrir Eldana Klipping fyrir kvikmynd Daníel Bjarnason fyrir Voru allir hér? Laugar í 100 ár Julius Krebs Damsbo fyrir Ástina sem eftir er Kristján Loðmfjörð fyrir Eldana Kvikmyndataka ársins fyrir kvikmynd Eli Arenson fyrir The Damned Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er Ollie Downey fyrir Eldana Leikari ársins í aðalhlutverki í kvikmynd Björn Hlynur Haraldsson fyrir Fjallið Joe Cole fyrir The Damned Sverrir Guðnason fyrir Ástina sem eftir er Leikari ársins í aukahlutverki í kvikmynd Anders Mossling fyrir Ástina sem eftir er Ingvar E. Sigurðsson fyrir Ástina sem eftir er Jóhann G. Jóhannsson fyrir Eldana Leikkona ársins í aðalhlutverki í kvikmynd Odessa Young fyrir The Damned Saga Garðarsdóttir fyrir Ástina sem eftir er Vigdís Hrefna Pálsdóttir fyrir Eldana Leikkona ársins í aukahlutverki í kvikmynd Ída Mekkín Hlynsdóttir fyrir Ástina sem eftir er María Heba Þorkelsdóttir fyrir Eldana Leikmynd ársins í kvikmynd Frosti Friðriksson fyrir The Damned Heimir Sverrisson fyrir Eldana Frosti Friðriksson fyrir Ástina sem eftir er Leikstjóri ársins fyrir kvikmynd Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er Yrsa Roca Fannberg fyrir Jörðina undir fótum okkar Þórður Pálsson fyrir The Damned Tónlist ársins í kvikmynd Harry Hunt fyrir Ástina sem eftir er Helgi Svavar Helgason fyrir Fjallið Herdís Stefánsdóttir fyrir Eldana Leikari ársins í aðalhlutverki í sjónvarpi James Norton fyrir King and Conqueror Jón Gnarr fyrir Felix & Klöru Nikolaj Coster-Waldau fyrir King and Conqueror Leikari ársins í aukahlutverki í sjónvarpi Eddie Marsan fyrir King and Conqueror Ivo Canelas fyrir Heimaey Steinþór Hróar Steinþórsson fyrir Brján Leikkona ársins í aðalhlutverki í sjónvarpi Catarina Rebelo fyrir Heimaey Elín Hall fyrir Vigdísi Emily Beecham fyrir King and Conqueror Leikkona ársins í aukahlutverki í sjónvarpi Anna Svava Knútsdóttir fyrir Heimaey Juliet Stevenson fyrir King and Conqueror Lára Jóhanna Jónsdóttir fyrir Reykjavík Fusion Brellur ársins í sjónvarpi Haukur Karlsson fyrir Reykjavík Fusion Pétur Karlsson fyrir Felix & Klöru Búningar ársins í sjónvarpi Helga I. Stefánsdóttir fyrir Vigdísi Helga Rós V. Hannam fyrir Felix & Klöru Margrét Einarsdóttir fyrir King and Conqueror Gervi ársins í sjónvarpi Ásta Hafþórsdóttir, Thomas Foldberg og Kristín Júlla Kristjánsdóttir fyrir Felix & Klöru Josephine Hoy fyrir Vigdísi Ásta Hafþórsdóttir fyrir King and Conqueror Handrit ársins í sjónvarpi Ágústa M Ólafsdóttir og Björg Magnúsdóttir fyrir Vigdísi Ragnar Bragason og Jón Gnarr fyrir Felix & Klöru Óttar Martin Norðfjörð, Snorri Þórisson og Björg Magnúsdóttir fyrir Reykjavík 112 Hljóð ársins í sjónvarpi Björn Viktorsson fyrir Felix & Klöru Gunnar Árnason fyrir Vigdísi Kjartan Kjartansson og Huldar Freyr Arnarson fyrir King and Conqueror Klipping ársins í sjónvarpi Logi Ingimarsson og Gunnar B Guðbjörnsson fyrir Reykjavík 112 Úlfur Teitur Traustason fyrir Reykjavík Fusion Valdís Óskarsdóttir fyrir Felix & Klöru Kvikmyndataka ársins í sjónvarpi Bergsteinn Björgúlfsson fyrir King and Conqueror Eli Arenson fyrir Vigdísi Óttar Guðnason fyrir Reykjavík Fusion Leikmynd ársins í sjónvarpi Guðni Rúnar Gunnarsson fyrir Reykjavík Fusion Heimir Sverrisson fyrir Vigdísi Hulda Helgadóttir fyrir Felix & Klöru Leikstjóri ársins í sjónvarpi Baltasar Kormákur, Balint Szentgyorgyi, Nikolaj Coster-Waldau og Erik Leijonborg fyrir King and Conqueror Ragnar Bragason fyrir Felix & Klöru Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson fyrir Vigdísi Tónlist ársins í sjónvarpi Eðvarð Egilsson fyrir Reykjavík 112 Mugison fyrir Felix & Klöru Veigar Margeirsson fyrir Reykjavík Fusion