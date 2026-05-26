Gói Sportrönd og Tinna selja í Hveragerði Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. maí 2026 10:53 Tinna og Ingólfur hafa sett einbýlishús sitt í Hveragerði á sölu. Valborg Ingólfur Grétarsson, betur þekktur sem Gói sportrönd, og Tinna Björk Kristinsdóttir hafa sett einbýlishús sitt að Birkimörk 10 í Hveragerði á sölu og er ásett verð 87,5 milljónir króna. Gói og Tinna hættu með hlaðvarpsþættina Þarf alltaf að vera grín? síðasta haust eftir sjö ára göngu. Eignin er samanlagt 154,8 fermetrar og telur forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, salerni, þvottahús, geymslu og bílskúr. Þar að auki er skjólgóður garður við húsið og aflokaður pallur með heitum potti. Nánai lýsingu á eigninni má lesa á fasteignavef Vísis en komið er inn í forstofu með flísum á gólfi og góðum fataskáp, inn af henni er rúmgott hjónaherbergi á hægri hönd og bílskúr á vinsti hönd. Eldhúsið er með góða eyju og er opið út í stofuna. Borðstofan er björt með útsýni út á pallinn. Eldhúsið er með eyju og er opið inn í bjarta stofu og borðstofu. Búið er að gera aukaherbergi þar sem áður var sjónvarpsherbergi en glerhurð aðskilur það frá stofunni. Húsið er í botnlanga með hellulögðu bílaplani með snjóbræðslu við bílskúr og inngang. Fyrir aftan húsið er garður og pallur með heitum potti sem snýr til suðurs. Opið er á milli stofunnar, borðstofunnar og eldhússins. Pallurinn er skjólgóður. Rúmgóður bílskúr. Á veggnum má sjá gamalt Þarf alltaf að vera grín?-skilti sem búið er að slökkva á. Tinna og Ingólfur eiga tvö börn saman og á Tinna jafnframt dóttur úr fyrra hjónabandi. Þau héldu úti hlaðvarpinu Þarf alltaf að vera grín? í sjö ár með vini sínum, Tryggva Frey Torfasyni, en hættu með það í september 2025 af persónulegum ástæðum. „Þetta er þungt skref en tímabært í ljósi aðstæðna hjá okkur persónulega. Við erum ykkur ævinlega þakklát fyrir stuðninginn og samfylgdina í gegnum árin," sögðu þau um ákvörðunina á sínum tíma. Eftir að Þarf alltaf að vera grín? lauk göngu sinni byrjaði Gói með sitt eigið hlaðvarp, Vá hvað ég er glaður, með vini sínum, Eyþóri Atla Oslen Finnsyni, í febrúar síðastliðnum og hefur haldið því út í mynd og hljóði síðan.