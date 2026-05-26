Liðin vika einkenndist af tímamótum í lífi íslenskra stjarna. Ástin sveif yfir ítölskum vötnum og gæsir nutu íslensku veðurblíðunnar í bland við óléttutilkynningar, útskriftir og fleira fjör. Það er sjaldan lognmolla á samfélagsmiðlunum.
Skemmtikraftarnir Eva Ruza og Hjálmar Örn veislustýrðu einu glæsilegasta brúðkaupi aldarinnar, ástarveislu Gerðar í Blush og Jakobs Fannars á Ítalíu. Rapparinn Emmsjé Gauti tróð líka upp við mikinn fögnuð en Eva smellti meðal annars mynd af Hjálmari og Gauta berum að ofan í ítölsku sólinni.
Listakonan Helena Reynis á von á fyrsta barni með kærasta sínum Arnari Gunnarssyni.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrum ráðherra og þingmaður í leyfi, útskrifaðist á dögunum úr Columbia háskólanum í New York eftir krefjandi og skemmtilegt ár. Hún var með íslenska fánann við athöfnina og er á heimleið á næstu dögum.
Leikarinn, fyrirsætan og áhrifavaldurinn Aaron Soriano útskrifaðist á dögunum úr Menntaskólanum í Kópavogi samhliða ýmsum verkefnum.
Áhrifavaldurinn Eva Einarsdóttir fór í bátsferð um Lake Como vatnið á Ítalíu og naut sín í botn ef marka má myndirnar.
Ásgerður Diljá markaðsstjóri Aurum er líka stödd á Ítalíu og synti í grænbláu hafi við Cinque Terre.
Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime skellti sér í starfsmannapartý SÝN-ar á föstudag í Höfuðstöðinni, skvísaði yfir sig og spyr fylgjendur sína hvort hann sé hin íslenska Kate Moss.
Fyrirsætan Helga Þóra Bjarnadóttir er algjör töffari og birti myndasyrpu af sér að pæjast.
Áhrifavaldurinn Pattra Sriyanonge skellti sér í kokteil á Apótekið.
Athafnakonan unga Sofia Elsie Nielsen skellti sér í förðun hjá Uglu fyrir skvísukvöld.
Kristín Ólafsdóttir aðstoðarmaður Kristrúnar Frostadóttur fór í brúðkaup með sínum heittelskaða Kolbeini Arnarsyni.
Leikkonan, söngkonan og dansarinn Unnur Elísabet var gæsuð af vinkonum sínum, meðal annars kollegum sínum þeim Ellen Margréti og Þóreyju Birgisdóttur. Skvísurnar skelltu sér í partýrútu, Skýjalónið, karaoke og fleira skemmtilegt.
Áhrifavaldurinn og tískuskvísan Móeiður Lárusdóttir nýtur sín í botn við sundlaugina í Marokkó.
Húðvörudrottningin Helga Sigrún fór í rosalega gelluferð til London á dögunum.
Besta vinkona hennar Guðlaug Elísa, sem starfar meðal annars sem fyrirsæta, fagnaði þar 29 ára afmæli sínu.
Tískudrottningin og hönnunarneminn Dúa Landmark og kærasti hennar Aron Guam fatahönnuður áttu dásamlegar stundir á Grikklandi.
Arkítektúrneminn Arnfríður Helgadóttir tekur sig vel út í New York en hún hefur verið búsett í stórborginni frá því síðasta haust og ræddi í vetur við Vísi um lífið þar.
Það væsir ekki um lögmanninn Diljá Helgadóttur í kampavínshéraðinu Champagne. „Hef verið verri,“ skrifar Diljá á Instagram síðu sína.
Diljá hefur búið í London í tæp sex ár og ræddi við blaðamann í fyrra um lífið og tilveruna í borginni.