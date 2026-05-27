Tvíburar sem búa saman, lærðu það sama og eignuðust börn á sama tíma Stefán Árni Pálsson skrifar 27. maí 2026 14:01 Sigríður og Sólrún eru í miðjum framkvæmdum í húsi sem þær fjárfestu saman í ásamt mökum þeirra. Sindri Sindrason skellti sér á heimili tvíburasystra, tveggja verkfræðinga, í Íslandi í dag á Sýn í gær sem báðar eru með svarta beltið í taekwondo. En það sem gerir aðstæður þeirra merkilegar og öðruvísi er að þær ákváðu að kaupa heimili saman ásamt eiginmönnum sínum. Og lesið nú. „Ég hafði alltaf ákveðið þegar ég var 35 ára að ég ætlaði að vera ólétt, hvort sem það væri með manni eða ekki. Ég var búin að kaupa sæði og var búin að fara í tæknisæðingu sem gekk ekki. En svo kynntist ég kærastanum mínum og við ákváðum svo bara eiginlega of fljótt að eignast barn. Það tók tíma og við misstum fóstur og það tók alveg meira en ár að verða ólétt aftur," segir Sigríður Lilja Skúladóttir og heldur áfram. „Við erum enn þá saman og svo eignaðist ég dóttur mína 22. júlí 2024. En stuttu eftir að ég varð ólétt á þessum tíma varð Sóla ólétt líka," segir Sigríður. Óléttar á sama tíma „Það var líka búið að vera smá vesen hjá okkur, ég var búin að missa nokkrum sinnum fóstur og svona vesen. Þannig að það var mjög ánægjulegt að geta verið saman í þessu svona eftir svolítið brösótt ferli," segir Sólrún Svava Skúladóttir. Sindri var á því að hann hefði aldrei séð eins nánar manneskjur og þær systur. Báðar fóru þær í gegnum verkfræði í Háskóla Íslands, þaðan í skiptinám til Japans og eru báðar með BA í japönsku og einnig fóru þær báðar í skiptinám til Suður-Kóreu. „Við erum bara hrifnar af sama og svo nennum við ekkert að feika að vera öðruvísi. Fyrst vorum við eitthvað að pæla í að fara hvor í sinn menntaskólann en svo bara langaðist okkur báðar í MH og við vorum ekkert að fara að breyta því til að vera ekki eins," segir Sólrún en heyra mátti í innslaginu hér að neðan að þær til að mynda klára setningar hvor annars ítrekað.