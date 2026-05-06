Sagður þjást en vill enga vor­kunn

Sindri Sverrisson skrifar
Bukayo Saka var vel fagnað í gærkvöld. Getty

Bukayo Saka skoraði sigurmark Arsenal gegn Atlético Madrid í gærkvöld og kom liðinu í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Arsenal-goðsögnin Thierry Henry segir hann harka af sér meiðsli til að spila en sjálfur vill Saka enga vorkunn.

Saka var frá keppni í rúman mánð eftir tapið gegn Manchester City í úrslitaleik deildabikarsins í mars en hefur smám saman verið að koma aftur í lið Arsenal á afar mikilvægum tímapunkti. Hann skoraði og lagði upp á 45 mínútum í 3-0 sigrinum gegn Fulham um helgina og skoraði svo einnig á þeim 58 mínútum sem hann spilaði í gær gegn Atlético.

Frammistaða Saka á því sinn þátt í því Arsenal á möguleika á að vinna magnaða tvennu þar sem liðið er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og spilar úrslitaleik Meistaradeildarinnar í Búdapest 30. maí. Aðspurður hvort hann vildi frekar mæta Bayern eða PSG, sem spila í kvöld, sagði Saka:

„Láttu ekki svona, það er ekki hægt að spyrja mig um þetta. Innst inni vitið þið hverjum við viljum mæta.“ Það er þó ekki alveg ljóst hvort Saka myndi vilja mæta PSG, sem sló Arsenal út úr Meistaradeildinni í fyrra, eða Bayern sem Arsenal vann 3-1 í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í vetur.

Varð að spila þrátt fyrir að hafa varla æft

Í viðtali í beinni útsendingu CBS Sports eftir leikinn bað Henry um að Saka svaraði af hreinskilni um það hve mikið hann hefði þurft að þjást, andlega og líkamlega, að undanförnu.

„Það er ekki alltaf bara glamúr að vera fótboltamaður. Hann hefur verið dreginn í efa alla leiktíðina. Getur hann verið aðalmaðurinn? Er hann ekki aðalmaðurinn? Er hann þessi stjörnustrákur? Er hann betri en þessi eða ekki betri en hinn? Í kvöld varð hann að spila þrátt fyrir að hafa varla æft. Ég veit að hann þjáist af verk í hásininni,“ sagði Henry í útsendingunni og vitnaði í samtal þeirra Saka þar sem hinn 24 ára gamli Saka sagðist einfaldlega verða að spila.

Henry sagði ljóst að Saka ætti allt hrós skilið en sjálfur vildi Saka ekki gera mikið úr sínum fórnum þegar hann svaraði spurningum Henry og félaga úr setti:

„Þetta er ekki auðvelt en ég vil ekki tala um að ég eigi erfitt og láta fólk vorkenna mér. Þegar ég stíg út á völlinn verð ég að geta tekið öllu því sem gagnrýnendur segja, ef ég stend mig ekki, og þannig er þetta á þessu stigi. Við erum að keppa um stóra hluti – Englands- og Evrópumeistaratitil – svo það er mikið undir og ef maður stendur sig ekki þá fær maður gagnrýni,“ sagði Saka auðmjúkur.

