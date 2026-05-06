Sagður þjást en vill enga vorkunn Sindri Sverrisson skrifar 6. maí 2026 11:01 Bukayo Saka var vel fagnað í gærkvöld. Getty Bukayo Saka skoraði sigurmark Arsenal gegn Atlético Madrid í gærkvöld og kom liðinu í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Arsenal-goðsögnin Thierry Henry segir hann harka af sér meiðsli til að spila en sjálfur vill Saka enga vorkunn. Saka var frá keppni í rúman mánð eftir tapið gegn Manchester City í úrslitaleik deildabikarsins í mars en hefur smám saman verið að koma aftur í lið Arsenal á afar mikilvægum tímapunkti. Hann skoraði og lagði upp á 45 mínútum í 3-0 sigrinum gegn Fulham um helgina og skoraði svo einnig á þeim 58 mínútum sem hann spilaði í gær gegn Atlético. Frammistaða Saka á því sinn þátt í því Arsenal á möguleika á að vinna magnaða tvennu þar sem liðið er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og spilar úrslitaleik Meistaradeildarinnar í Búdapest 30. maí. Aðspurður hvort hann vildi frekar mæta Bayern eða PSG, sem spila í kvöld, sagði Saka: „Láttu ekki svona, það er ekki hægt að spyrja mig um þetta. Innst inni vitið þið hverjum við viljum mæta.“ Það er þó ekki alveg ljóst hvort Saka myndi vilja mæta PSG, sem sló Arsenal út úr Meistaradeildinni í fyrra, eða Bayern sem Arsenal vann 3-1 í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í vetur. Varð að spila þrátt fyrir að hafa varla æft Í viðtali í beinni útsendingu CBS Sports eftir leikinn bað Henry um að Saka svaraði af hreinskilni um það hve mikið hann hefði þurft að þjást, andlega og líkamlega, að undanförnu. „Það er ekki alltaf bara glamúr að vera fótboltamaður. Hann hefur verið dreginn í efa alla leiktíðina. Getur hann verið aðalmaðurinn? Er hann ekki aðalmaðurinn? Er hann þessi stjörnustrákur? Er hann betri en þessi eða ekki betri en hinn? Í kvöld varð hann að spila þrátt fyrir að hafa varla æft. Ég veit að hann þjáist af verk í hásininni,“ sagði Henry í útsendingunni og vitnaði í samtal þeirra Saka þar sem hinn 24 ára gamli Saka sagðist einfaldlega verða að spila. "As soon as I step on the pitch and I put myself out there, I have to be ready for the criticism I face if I don’t perform."Bukayo Saka on embracing the pressure that comes with playing at the highest level 👇 pic.twitter.com/J5ZIlJqHov— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 5, 2026 Henry sagði ljóst að Saka ætti allt hrós skilið en sjálfur vildi Saka ekki gera mikið úr sínum fórnum þegar hann svaraði spurningum Henry og félaga úr setti: „Þetta er ekki auðvelt en ég vil ekki tala um að ég eigi erfitt og láta fólk vorkenna mér. Þegar ég stíg út á völlinn verð ég að geta tekið öllu því sem gagnrýnendur segja, ef ég stend mig ekki, og þannig er þetta á þessu stigi. Við erum að keppa um stóra hluti – Englands- og Evrópumeistaratitil – svo það er mikið undir og ef maður stendur sig ekki þá fær maður gagnrýni,“ sagði Saka auðmjúkur. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið „Svo hringdi kærastan mín og ég er búinn að vera hér síðan“ Íslenski boltinn Allt í skrúfunni fyrir HM: „Enginn viðburður“ Fótbolti Þorleifur: Ég verð ekki með liðið á næsta ári Körfubolti Mikið tap á rekstri HSÍ: „Verulegar áhyggjur“ Handbolti Besta sumarvinna sögunnar? Fótbolti DeChambeau mun einbeita sér að Youtube ef LIV verður að engu Golf Fór úr fingurlið og menn gátu ekki horft Körfubolti Sér góðar fréttir fyrir fótboltann í heild sinni með afhroði Chelsea Enski boltinn Sjáðu markið sem skaut Arsenal áfram í úrslitaleikinn Fótbolti Gunnlaugur mun aftur keppa á sterkasta áhugamannamóti í heimi Golf Fleiri fréttir Sagður þjást en vill enga vorkunn Sér góðar fréttir fyrir fótboltann í heild sinni með afhroði Chelsea Henry vill að Lewis-Skelly byrji gegn Atlético Madrid Flottustu hjólhestaspyrnumörk í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Fékk svakalegan skurð gegn Chelsea og stjórinn vonast eftir kraftaverki Sjáðu mörkin: Sex marka rússíbanareið sem gæti kostað City titilinn Titilvonir City tóku á sig skell í kvöld Óhugnanlegt atvik á Brúnni Forest skellti Chelsea Gætu þurft að tapa til að komast í Meistaradeild Evrópu Segir að óásættanlegt tímabil Liverpool megi ekki endurtaka sig Brjálaður út í eigin leikmenn: „Hafa sóað heilu ári af mínum ferli“ Aron búinn að skipta um skoðun og vill Carrick áfram Slot við Hjörvar: „Ég held að öllum hafi liðið þannig“ Mjög brugðið við fréttirnar af Ferguson Sjáðu sigurmark Mainoo og Tottenham stökkva upp úr fallsæti „Svona hefur þetta verið allt mitt líf“ Tottenham kom sér upp úr fallsæti Ferguson fluttur á spítala Rúlluðu Palace upp og komnir í Evrópusæti Mainoo tryggði sigur eftir að United gaf tvö mörk Isak aftur meiddur Sjáðu öll mörkin úr enska boltanum: Gyökeres og Saka í banastuði fyrir Skytturnar Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Benóný lauk deildinni á marki og fer í umspilið Skytturnar með sex stiga forystu á toppnum Tap West Ham gefur Tottenham von Hollywood-liðið missir af umspili og Ipswich í ensku úrvalsdeildina Guardiola léttur: „Slakir þjálfarar og skítaleikmenn“ Laglegt hjá Leeds sem forðast fall Sjá meira