Enski boltinn

Éderson á leið til Manchester United

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ederson fagnar sigri í Evrópudeildinni vorið 2024. Hann er nú á leið frá Ítalíu til Englands.
Ederson fagnar sigri í Evrópudeildinni vorið 2024. Hann er nú á leið frá Ítalíu til Englands. Jean Catuffe/Getty Images

Brassinn Éderson, miðjumaður Atalanta á Ítalíu, er á leið til Manchester United. Þjálfari hans á Ítalíu staðfestir að viðræður við stórlið séu langt komnar.

Athygli vakti að Éderson tók ekki þátt í 1-1 jafntefli Atalanta við Fiorentina í lokaumferð ítölsku úrvalsdeildarinnar í Flórens í gærkvöld. Vegna úrslitanna hafnaði Atalanta í sjöunda sæti deildarinnar og fer í Sambansdeild Evrópu að ári.

Raffaele Palladino, þjálfari Atalanta, staðfesti eftir leik að viðræður við stórlið um sölu á brasilíska miðjumanninum séu langt komnar. Talið er að þar sé um að ræða Manchester United sem kaupi Éderson á næstu dögum.

United muni greiða Atalanta um 50 milljónir evra fyrir kappann og hann skrifi undir fimm ára samning í Manchester.

Éderson verður 27 ára gamall síðar á árinu og kom til Atalanta frá Salernitana árið 2022. Hann hefur áður verið orðaður við Liverpool en tekur nú skrefið í enska boltann.

Brassinn verður fyrsti leikmaðurinn sem Michael Carrick fær til félagsins en Carrick skrifaði undir samning sem stjóri Manchester United í gær eftir að hafa tekið tímabundið við stjórnartaumunum í vor.

Manchester United Ítalski boltinn Enski boltinn

