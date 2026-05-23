Éderson á leið til Manchester United Valur Páll Eiríksson skrifar 23. maí 2026 14:32 Ederson fagnar sigri í Evrópudeildinni vorið 2024. Hann er nú á leið frá Ítalíu til Englands. Jean Catuffe/Getty Images Brassinn Éderson, miðjumaður Atalanta á Ítalíu, er á leið til Manchester United. Þjálfari hans á Ítalíu staðfestir að viðræður við stórlið séu langt komnar. Athygli vakti að Éderson tók ekki þátt í 1-1 jafntefli Atalanta við Fiorentina í lokaumferð ítölsku úrvalsdeildarinnar í Flórens í gærkvöld. Vegna úrslitanna hafnaði Atalanta í sjöunda sæti deildarinnar og fer í Sambansdeild Evrópu að ári. Raffaele Palladino, þjálfari Atalanta, staðfesti eftir leik að viðræður við stórlið um sölu á brasilíska miðjumanninum séu langt komnar. Talið er að þar sé um að ræða Manchester United sem kaupi Éderson á næstu dögum. United muni greiða Atalanta um 50 milljónir evra fyrir kappann og hann skrifi undir fimm ára samning í Manchester. Éderson verður 27 ára gamall síðar á árinu og kom til Atalanta frá Salernitana árið 2022. Hann hefur áður verið orðaður við Liverpool en tekur nú skrefið í enska boltann. Brassinn verður fyrsti leikmaðurinn sem Michael Carrick fær til félagsins en Carrick skrifaði undir samning sem stjóri Manchester United í gær eftir að hafa tekið tímabundið við stjórnartaumunum í vor. Manchester United Ítalski boltinn Enski boltinn Mest lesið „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Enski boltinn Foreldrar megi anda djúpt ofan í maga Íslenski boltinn Sara Björk kveður Sádi-Arabíu Fótbolti „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ Íslenski boltinn „Ef vængirnir eru úr vaxi þá bráðna þeir“ Fótbolti Sjáðu öll mörkin úr Bestu: Markaveislur í Víkinni og Kópavogi Íslenski boltinn Haukur mikilvægari en Gidsel Handbolti Upplifði mikla þjáningu yfir lengri tíma Sport Viktor Bjarki dregur sig úr landsliðshópnum Fótbolti Skikkaðir í einangrun fram að HM Fótbolti Fleiri fréttir Éderson á leið til Manchester United Kæra ef þeir tapa Fernandes og O'Reilly bestir í deildinni „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Sjáðu allt það besta sem Guardiola hefur gert í enska boltanum Skilur pirring stuðningsmanna út í fyrirliðann Mamma Maguire fylltist viðbjóði Svona verður lokaumferðin í enska boltanum á Sýn Sport City staðfestir brotthvarf Guardiola: „Hefur verið svo f-ing gaman“ Staðfesta samning við Carrick: „Það er eitthvað töfrandi við Man. Utd“ Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Fyrirliðinn víðsfjarri þegar Tottenham gæti fallið Englandsmeistaraklipping á Selfossi: „Dásamlegir tímar“ Liverpool gæti komið Brighton í Meistaradeild Evrópu Steve McClaren til Rotherham Arsenal í skrúðgöngu daginn eftir úrslitaleikinn Hefnist fyrir klúðrið á Old Trafford Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur“ Sjáðu mörkin: Titilvonir City urðu að engu og falldraugir vofir yfir Tottenham Sjáðu Englandsmeistara Arsenal tryllast af fögnuði Falldraugurinn fylgir Tottenham í lokaumferðina Guardiola tjáði sig um framtíð sína í starfi Arsenal er Englandsmeistari Southampton rekið úr umspilinu og fær stigarefsingu Jason Daði fer frá Grimsby Ekki sáttur með hugarfar fyrirliðans Horfir með fjölskyldunni og verður mesti stuðningsmaður sögunnar Sjáðu sigurmark Havertz sem slapp við rauða spjaldið Tætir í sig færslu Salah: „Liverpool FC ekki Salah FC“ Sjá meira