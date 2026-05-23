Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, rifjaði upp gamla tíma með Leicester City í samtali við Sýn Sport á dögunum. Hann heldur til Frakklands að hitta gamlan félaga í sumar.
Íþróttafréttamanni Sýnar áskotnaðist Leicester treyja merktri Arnari og þótti tilefni til að sýna landsliðsþjálfaranum treyjuna og rifja upp gamla tíma. Aðspurður um hvað komi upp í hugann við að sjá hana segir Arnar:
„Bara góðar minningar, maður átti frábæra liðsfélaga og mjög gott lið. Það er mjög sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi núna. Peningavesen og læti. Það sýnir hvað þetta er fljótt að fara á hina hliðina í okkar annars ágætu íþrótt.“
Líkt og Arnar bendir á stendur Leicester ekki vel í dag. Liðið féll í vor, annað árið í röð, eftir fall úr ensku úrvalsdeildinni í fyrra. Áratug eftir sögulegan Englandsmeistaratitil mun liðið því spila í C-deildinni næsta vetur.
Arnar rifjaði þá upp sitt uppáhalds augnablik með Leicester-liðinu en hann skoraði öflugt sigurmark gegn Aston Villa í enska bikarnum á Villa Park.
„Það var eitthvað til tikka af mínum golulista (e. bucket list),“ segir Arnar en markið má sjá í viðtalinu í spilaranum.
Hann ræddi þá nokkra skrautlega liðsfélaga, til að mynda Roberto Mancini, sem þeir félagar buðu á hræðilegan kínverskan veitingastað eftir komu hans til Leicester, Ade Akinbiyi, Stan Collymore og Robbie Savage.
Hvað tengsl við fyrrum félaga sína varðar í dag ætlar Arnar er ef til vill óvænt en Arnar stefnir í reisu til Frakklands að hitta markvörðinn Pegguy Arphexad í sumar. Sá stóð sig það vel hjá Leicester að Gerard Houllier keypti kauða til Liverpool þar sem Frakkanum tókst þó ekki að slá í gegn.
„Ég fæ símtal í fyrra frá Pegguy Arphexad. Við höfðum ekki hist í 25 ár en hann kemur til landsins með fjölskylduna sína og við hittumst. Það var bara eins og við höfðum hist síðast í gær. Ég er að fara að hitta þau aftur í Frakklandi í sumar,“ segir Arnar.
