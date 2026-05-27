Unnu sinn fyrsta Evróputitil í kveðjuleik Glasners Sindri Sverrisson skrifar 27. maí 2026 20:45 Jean-Philippe Mateta fagnar eftir markið dýrmæta í kvöld líkt og Daniel Munoz og Yeremy Pino Getty/Sebastian Frej Þjálfarinn Oliver Glasner kveður nú Crystal Palace, eins og hann tilkynnti í janúar að hann myndi gera, eftir að hafa fært félaginu fyrstu tvo stóru titlana í sögu þess. Liðið vann Rayo Vallecano frá Spáni í úrslitaleik Sambandsdeildar Evrópu í Leipzig í kvöld, 1-0. Það var Jean Philippe Mateta, sem brátt heldur til Ameríku á HM með Frakklandi, sem skoraði sigurmark leiksins snemma í seinni hálfleik, þegar hann fylgdi á eftir skoti Adams Wharton sem var varið. Palace hafði átt langbesta færi fyrri hálfleiks, þegar skalli Tyrick Mithcell fór framhjá, og skapaði sér einnig góð færi eftir markið. Yéremy Pino átti til að mynda frábært skot úr aukaspyrnu sem fór í báðar stangirnar og út. Rayo Vallecano gekk hins vegar illa að skapa sér færi og þarf að bíða áfram eftir fyrsta titli sínum. Palace hefur aftur á móti unnið tvo stóra titla á einu ári, þá fyrstu í sögu félagsins, því liðið varð enskur bikarmeistari í fyrra. Sigurinn tryggir Palace sæti í Evrópudeildinni á næstu leiktíð en félaginu var meinað að spila í þeirri keppni í vetur, og fært niður í Sambandsdeildina, vegna eignarhalds Johns Textor sem einnig á franska liðið Lyon sem lék í Evrópudeildinni. England á nú sigurvegara bæði Evrópudeildarinnar, sem Aston Villa vann, og Sambandsdeildarinnar og gæti fullkomnað þrennuna á laugardaginn þegar Arsenal mætir PSG í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Sambandsdeild Evrópu Crystal Palace FC