Fernandes og O'Reilly bestir í deildinni Valur Páll Eiríksson skrifar 23. maí 2026 12:35 Bruno Fernandes er besti leikmaður tímabilsins á Englandi. Martin Rickett/PA Images via Getty Images Bruno Fernandes, leikmaður Manchester United, hefur verið útnefndur besti leikmaður tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni. Nico O'Reilly, úr Manchester City, er besti ungi leikmaðurinn. Fernandes hefur skorað átta mörk og lagt upp tuttugu í 37 leikjum á leiktíðinni fyrir United-lið sem situr í þriðja sæti. Hann jafnaði þar með met yfir flestar stoðsendingar á einu tímabili. Thierry Henry og Kevin De Bruyne hafa einnig lagt upp tuttugu mörk en Fernandes getur bætt metið, leggi hann upp gegn Brighton í lokaumferð deildarinnar á morgun. Fernandes hlýtur verðlaunin í fyrsta sinn og þá er hann fyrsti leikmaður United til að hljóta þau síðan Serbinn Nemanja Matic var valinn bestur árið 2011. A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv— Premier League (@premierleague) May 23, 2026 Nico O'Reilly, bakvörður Manchester City, var valinn besti ungi leikmaður tímabilsins. Hann hefur skorað fimm mörk og lagt upp þrjú í 34 leikjum og hefur fest sig í sessi í vinstri bakvarðarstöðunni í bláum hluta Manchester. Hann er 21 árs gamall og uppalinn hjá City. Hann fékk sæti í HM-hópi Englands sem heldur vestur um haf í byrjun næsta mánaðar. Introducing your Young Player of the Season...@mancity's Nico O'Reilly 🎉 pic.twitter.com/bN2h4Aw0FS— Premier League (@premierleague) May 23, 2026 Lokaumferð enska boltans á sunnudag á Sýn Sport 14:40 Doc Zone (Sýn Sport) 15:00 Manchester City – Aston Villa (Sýn Sport 2) 15:00 Crystal Palace – Arsenal (Sýn Sport 3) 15:00 Liverpool – Brentford (Sýn Sport 4) 15:00 Tottenham – Everton (Sýn Sport 5) 15:00 Sunderland – Chelsea (Sýn Sport 6) 15:00 Manchester United – Brighton (Sýn) 15:00 Burnley – Wolves (Sýn Sport Ísland) 15:00 Fulham – Newcastle (Sýn Sport Ísland 2) 15:00 Nott. Forest – Bournemouth (Sýn Sport Ísland 3) 15:00 West Ham – Leeds (Sýn Sport Ísland 4) 20:00 Sunnudagsmessan (Sýn Sport)