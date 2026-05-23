Enski boltinn

Fernandes og O'Reilly bestir í deildinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bruno Fernandes er besti leikmaður tímabilsins á Englandi.

Bruno Fernandes, leikmaður Manchester United, hefur verið útnefndur besti leikmaður tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni. Nico O'Reilly, úr Manchester City, er besti ungi leikmaðurinn.

Fernandes hefur skorað átta mörk og lagt upp tuttugu í 37 leikjum á leiktíðinni fyrir United-lið sem situr í þriðja sæti. Hann jafnaði þar með met yfir flestar stoðsendingar á einu tímabili. Thierry Henry og Kevin De Bruyne hafa einnig lagt upp tuttugu mörk en Fernandes getur bætt metið, leggi hann upp gegn Brighton í lokaumferð deildarinnar á morgun.

Fernandes hlýtur verðlaunin í fyrsta sinn og þá er hann fyrsti leikmaður United til að hljóta þau síðan Serbinn Nemanja Matic var valinn bestur árið 2011.

Nico O'Reilly, bakvörður Manchester City, var valinn besti ungi leikmaður tímabilsins. Hann hefur skorað fimm mörk og lagt upp þrjú í 34 leikjum og hefur fest sig í sessi í vinstri bakvarðarstöðunni í bláum hluta Manchester.

Hann er 21 árs gamall og uppalinn hjá City. Hann fékk sæti í HM-hópi Englands sem heldur vestur um haf í byrjun næsta mánaðar.

Lokaumferð enska boltans á sunnudag á Sýn Sport

  • 14:40 Doc Zone (Sýn Sport)
  • 15:00 Manchester City – Aston Villa (Sýn Sport 2)
  • 15:00 Crystal Palace – Arsenal (Sýn Sport 3)
  • 15:00 Liverpool – Brentford (Sýn Sport 4)
  • 15:00 Tottenham – Everton (Sýn Sport 5)
  • 15:00 Sunderland – Chelsea (Sýn Sport 6)
  • 15:00 Manchester United – Brighton (Sýn)
  • 15:00 Burnley – Wolves (Sýn Sport Ísland)
  • 15:00 Fulham – Newcastle (Sýn Sport Ísland 2)
  • 15:00 Nott. Forest – Bournemouth (Sýn Sport Ísland 3)
  • 15:00 West Ham – Leeds (Sýn Sport Ísland 4)
  • 20:00 Sunnudagsmessan (Sýn Sport)
