Kæra ef þeir tapa Valur Páll Eiríksson skrifar 23. maí 2026 14:10 Hull mætir Middlesbrough í úrslitum umspilsins í dag. Tapi liðið leiknum verður niðurstaðan kærð. Warren Little/Getty Images Hull City mun kæra niðurstöðu umspils um sæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta fari svo að liðið tapi úrslitaleik við Middlesbrough á Wembley í dag. Þetta staðfestir eigandi félagsins. Hull mætir Boro í úrslitaleiknum í dag en hafði undirbúið sig fyrir það að mæta Southampton þangað til það breyttist í miðri viku. Southampton vann Middlesbrough í undanúrslitum umspilsins en var svo rekið úr keppni fyrir njósnir á andstæðingum. Middlesbrough fékk þá sæti í úrslitunum þrátt fyrir að hafa þegar fallið úr leik. Stjórnarmenn hjá Hull segja óeðlilegt að lið sem er úr leik fái skyndilega þar sæti. „Lögfræðiteymi okkar segir að við ættum að skora á þetta, það er klárt,“ segir Acun Ilicali, eigandi Hull, við breska ríkisútvarpið, BBC. „Það er enginn vafi um það. Við viljum réttlæti og ef réttlæti næst ekki nýtur enginn fótboltans.“ Ilicali segir ákvörðunina að gefa Middlesbrough aftur sæti í umspilinu vart trúlega. „Ef þetta var svo stórt mál að lið er úr leik í umspilinu, hvers vegna spila þeir þá ekki undanúrslitin aftur? Af hverju ekki að taka Southampton út og setja Wrexham inn?“ spyr Ilicali en Wrexham var efst þeirra liða sem ekki komust í umspilið í deildinni. „Fyrir mér, að setja lið inn sem er þegar dottið út – og það er skoðun lögfræðiteymisins einnig – ótrúlega röng ákvörðun.“ Leikur Hull City og Middlesbrough hefst nú klukkan 14:30 og er sýndur beint á Viaplay. Enski boltinn Mest lesið „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Enski boltinn Foreldrar megi anda djúpt ofan í maga Íslenski boltinn Sara Björk kveður Sádi-Arabíu Fótbolti „Ef vængirnir eru úr vaxi þá bráðna þeir“ Fótbolti Haukur mikilvægari en Gidsel Handbolti Sjáðu öll mörkin úr Bestu: Markaveislur í Víkinni og Kópavogi Íslenski boltinn Viktor Bjarki dregur sig úr landsliðshópnum Fótbolti „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ Íslenski boltinn Upplifði mikla þjáningu yfir lengri tíma Sport Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fernandes og O'Reilly bestir í deildinni „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Sjáðu allt það besta sem Guardiola hefur gert í enska boltanum Skilur pirring stuðningsmanna út í fyrirliðann Mamma Maguire fylltist viðbjóði Svona verður lokaumferðin í enska boltanum á Sýn Sport City staðfestir brotthvarf Guardiola: „Hefur verið svo f-ing gaman“ Staðfesta samning við Carrick: „Það er eitthvað töfrandi við Man. Utd“ Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Fyrirliðinn víðsfjarri þegar Tottenham gæti fallið Englandsmeistaraklipping á Selfossi: „Dásamlegir tímar“ Liverpool gæti komið Brighton í Meistaradeild Evrópu Steve McClaren til Rotherham Arsenal í skrúðgöngu daginn eftir úrslitaleikinn Hefnist fyrir klúðrið á Old Trafford Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur“ Sjáðu mörkin: Titilvonir City urðu að engu og falldraugir vofir yfir Tottenham Sjáðu Englandsmeistara Arsenal tryllast af fögnuði Falldraugurinn fylgir Tottenham í lokaumferðina Guardiola tjáði sig um framtíð sína í starfi Arsenal er Englandsmeistari Southampton rekið úr umspilinu og fær stigarefsingu Jason Daði fer frá Grimsby Ekki sáttur með hugarfar fyrirliðans Horfir með fjölskyldunni og verður mesti stuðningsmaður sögunnar Sjáðu sigurmark Havertz sem slapp við rauða spjaldið Tætir í sig færslu Salah: „Liverpool FC ekki Salah FC“ Dagskráin í dag: Tveir gífurlega mikilvægir leikir Arsenal einu skrefi frá Englandsmeistaratitli Sjá meira