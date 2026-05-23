Enski boltinn

Kæra ef þeir tapa

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hull mætir Middlesbrough í úrslitum umspilsins í dag. Tapi liðið leiknum verður niðurstaðan kærð. Warren Little/Getty Images

Hull City mun kæra niðurstöðu umspils um sæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta fari svo að liðið tapi úrslitaleik við Middlesbrough á Wembley í dag. Þetta staðfestir eigandi félagsins.

Hull mætir Boro í úrslitaleiknum í dag en hafði undirbúið sig fyrir það að mæta Southampton þangað til það breyttist í miðri viku. Southampton vann Middlesbrough í undanúrslitum umspilsins en var svo rekið úr keppni fyrir njósnir á andstæðingum.

Middlesbrough fékk þá sæti í úrslitunum þrátt fyrir að hafa þegar fallið úr leik. Stjórnarmenn hjá Hull segja óeðlilegt að lið sem er úr leik fái skyndilega þar sæti.

„Lögfræðiteymi okkar segir að við ættum að skora á þetta, það er klárt,“ segir Acun Ilicali, eigandi Hull, við breska ríkisútvarpið, BBC.

„Það er enginn vafi um það. Við viljum réttlæti og ef réttlæti næst ekki nýtur enginn fótboltans.“

Ilicali segir ákvörðunina að gefa Middlesbrough aftur sæti í umspilinu vart trúlega.

„Ef þetta var svo stórt mál að lið er úr leik í umspilinu, hvers vegna spila þeir þá ekki undanúrslitin aftur? Af hverju ekki að taka Southampton út og setja Wrexham inn?“ spyr Ilicali en Wrexham var efst þeirra liða sem ekki komust í umspilið í deildinni.

„Fyrir mér, að setja lið inn sem er þegar dottið út – og það er skoðun lögfræðiteymisins einnig – ótrúlega röng ákvörðun.“

Leikur Hull City og Middlesbrough hefst nú klukkan 14:30 og er sýndur beint á Viaplay.

