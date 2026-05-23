Dramatík er McBurnie skaut Hull í úrvalsdeildina Valur Páll Eiríksson skrifar 23. maí 2026 16:36 Oli McBurnie var hetja Hull sem vann umspilið í þriðja sinn í dag. Julian Finney/Getty Images Skotinn Oli McBurnie var hetja Hull City sem leikur í ensku úrvalsdeildinni á næstu leiktíð þökk sé dramatískum 1-0 sigri á Middlesbrough í úrslitaleik umspils B-deildarinnar á Wembley í dag. Sérkennilegur aðdragandi var að leiknum þar sem Middlesbrough fékk sæti í honum í miðri viku vegna brottvikningar Southampton. Hull hafði undirbúið að mæta Southampton í viku áður en andstæðingurinn breyttist skyndilega vegna njósna Southampton um andstæðinga sína. Middlesbrough fór þá úr því að vera í sumarfríi að vera 90 mínútum frá ensku úrvalsdeildinni. Leikur dagsins var lokaður og spennuþrungið andrúmsloft á Wembley, eðli málsins samkvæmt. Færin voru ekki mörg en bæði lið fengu þó sénsa til að koma inn marki. Komið var fram í uppbótartíma þegar ísinn var brotinn. Skotinn Oli McBurnie skoraði það sem reyndist sigurmarkið og gríðarleg fagnaðarlæti brutust út. McBurnie var svekktur að missa af sæti í HM-hópi Skota en gat glaðst í dag. Stuðningsmenn Hull ærðust af fögnuði.Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images Hull City hefur átt ótrúlega leiktíð en mikil fjárhagsvandræði hafa gert liðinu lífið leitt. Hull hélt sæti sínu í B-deildinni fyrir sléttu ári síðan á markatölu og óhætt að segja að enginn hafi búist við því fyrir þessa leiktíð að félagið yrði einu sinni nálægt því að berjast um úrvalsdeildarsæti. Viðsnúningurinn algjör og Hull verður á meðal bestu liða Englands þegar boltinn fer aftur að rúlla í ágúst. Liðið verður í ensku úrvalsdeildinni í fyrsta skipti frá tímabilinu 2016-17. Um er að ræða þriðja skiptið sem Hull vinnur úrslitaleik umspils B-deildarinnar á Wembley. Liðið vann umspilið einnig 2008 og 2016. Ásamt Hull City fara Ipswich Town og meistarar Coventry City upp í úrvalsdeildina. Burnley og Wolves falla niður í B-deildina og í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar á morgun kemur í ljós hvort Tottenham eða West Ham falli einnig.