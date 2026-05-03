Útilokar ekki frekari hernaðaraðgerðir eða að fleiri hermenn fari heim Lovísa Arnardóttir skrifar 3. maí 2026 08:27 Forsetinn fer nú yfir nýjustu tillöguna frá Íran. Vísir/EPA Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Írani ekki enn hafa „borgað nægilega hátt verð“ fyrir gjörðir sínar síðustu áratugi. Trump fer nú yfir nýjustu tillöguna um varanlegt vopnahlé við Íran. Hann útilokar ekki frekari hernaðaraðgerðir í Íran þó svo að hlé hafi verið gert á þeim fyrir tæpum mánuði. Í frétt Guardian um málið segir að Íranir segi boltann hjá Trump og að ólíklegt sé að hann samþykki nýjustu tillöguna um frið. Í fréttinni segir að tillagan innihaldi 14 punkta og að hún hafi verið send til Trump frá embættismönnum í Íran í gegnum embættismenn í Pakistan. Fjórtán punkta tillaga þeirra til Trump feli meðal annars í sér brottflutning bandarískra hersveita frá svæðum í kringum Íran, afléttingu á hafnbanni Bandaríkjanna á Hormússundi, losun á frystum eignum Írans, greiðslu bóta, afléttingu refsiaðgerða og endalok stríðsins á öllum vígstöðvum, þar á meðal í Líbanon, auk nýs eftirlitskerfis fyrir sundið. Trump sagði í samtali við blaðamenn í gær að hann ætlaði að skoða tillöguna og myndi svo tjá sig um hana. Stuttu síðar birti hann færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social þar sem hann sagðist ekki geta ímyndað sér að tillagan væri viðunandi og að Íranir hefðu ekki „greitt nægilega hátt gjald fyrir það sem þeir hafi gert mannkyninu og heiminum síðustu 47 árin“. Trump hafnaði annarri tillögu frá Íran í síðustu viku en vopnahlé hefur verið í gildi í tæpan mánuð. Einar friðarviðræður hafa farið fram í Pakistan en án árangurs. Bandaríkjamenn hafa ítrekað sagt að þeir muni ekki samþykkja friðarsamkomulag sem ekki inniheldur ákvæði um að Íranir megi ekki koma sér upp kjarnorkuvopnum en það er helsta ástæða Trump fyrir innrás sinni í Íran í febrúar. Olíuverð og hermenn Afleiðingar stríðsins í Íran eru verulegar en Íranir lokuðu allri umferð um Hormússund í kjölfar þess. Fimmtungur af allri olíu er fluttur um sundið. Að sama skapi hafa Bandaríkjamenn komið á herkví við strendur Írans. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur um tvöfaldast frá því að stríðið hófst. Í frétt Guardian segir að í erlendum miðlum hafi í vikunni verið greint frá því að Íranir hafi lagt til að sundið yrði opnað áður en þau leysi úr ágreiningi um kjarnorkuvopnin. En í frétt Guardian segir að á blaðamannafundi Trump í gær hafi hann gefið í skyn að hernaðaraðgerðum væri ekki lokið. „Ef þeir haga sér illa, ef þeir gera eitthvað slæmt, en núna, þá sjáum við til,“ sagði hann. „En það er möguleiki sem gæti vissulega orðið að veruleika.“ Fleiri hermenn kallaðir heim Trump hefur á sama tíma tekið gagnrýni á aðgerðir sínar í Íran afar illa og var tilkynnt fyrir helgi að þúsundir hermanna í Þýskalandi yrðu kallaðir heim. Það var eftir að Trump og Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, tókust á um stríðið en kanslarinn hefur ekki viljað styðja við aðgerðirnar eins og Trump hefði kosið. Upphaflega var tilkynnt að um fimm þúsund hermenn færu heim en Trump sagði svo í gær að þeir gætu orðið fleiri. Alls eru um 80 til 100 þúsund bandarískir hermenn í Evrópu en þeim var fjölgað eftir innrás Rússa í Úkraínu. Talskona NATO sagði í gær sambandið reyna að skilja þessa ákvörðun og varnamálaráðherra Þýskalands, Boris Pistorius, sagði í gær að hótunin væri fyrirséð. Evrópskar þjóðir þyrftu að taka meiri ábyrgð á eigin vörnum. Hann lagði þó einnig áherslu á að vera hermannanna í Þýskalandi gagnaðist beggja vegna Atlantshafsins. Fjallað er um það á vef AP. Samkvæmt ónafngreindum embættismönnum stafar þetta af óánægju Bandaríkjaforseta vegna tregðu Þjóðverja við að taka þátt í árásarstríði sínu við Íran. 1. maí 2026 22:52