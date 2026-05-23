Icelandair aflýsir fimm brottförum í dag

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Bogi Nils Bogason er forstjóri Icelandair.

Alls hefur fimm brottförum á vegum Icelandair frá Keflavíkurflugvelli verið aflýst í dag. Um er að ræða þrjá áfangastaði í Evrópu og tvo í Bandaríkjunum.

Ekki liggur fyrir hvers vegna flugferðunum var aflýst. Vísir hefur greint frá því að fella hefur þurft flugferðir niður á síðustu vikum vegna þess að ekki hefur tekist að fullmanna áhöfn. Þá hefur Icelandair einnig gripið til aðgerða til að bregðast við hækkandi eldsneytisverði og skorið niður flugáætlun sína á öðrum ársfjórðungi (apríl til júní) um tvö prósent.

Deilan við flugmenn og flugvirkja komin til sáttasemjara

Samningar flugmanna, flugvirkja og flugfreyja hafa verið lausir frá því í fyrra og eru deilur bæði flugmanna og flugvirkja komnar á borð Ríkissáttasemjara. Vísir hefur áður greint frá því að samkvæmt heimildum séu aflýsingar flugferðanna beintengdar kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) við Icelandair.

Áfangastaðirnir sem um ræðir eru Frankfurt, Berlín, Stokkhólmur, Portland í Oregon-ríki og Newark, við New York-borg. Brottfarartímar dreifast jafnt yfir daginn. Vél til Frankfurt átti að halda af stað laust fyrir klukkan eitt í nótt, Berlín og Stokkhólmur kl. 7:35 í morgun, Portland kl. 10:00 og Newark kl. 17:00 síðdegis. 

Hefur áhrif á hundruð farþega

Búast má við að þetta hafi áhrif á ferðaáætlanir hjá hundruðum farþega en þotur Icelandair taka flestar um það bil 160 til 190 farþega.

Samkvæmt vef Isavia var flugum bæði til Stokkhólms og Færeyja aflýst í gær.

Ekki náðist í Guðna Sigurðsson, upplýsingafulltrúa Icelandair, við vinnslu fréttarinnar.

Reynir á þolmörk flugmanna og svigrúm Icelandair

Kjaradeila Icelandair og flugmanna snýst nú um það hversu langt flugmenn eigi að ganga til að liðka fyrir rekstri félagsins. Þeir gáfu verulega eftir í endurreisn Icelandair árið 2020, en félagið sækist nú eftir auknu svigrúmi til að bregðast við taprekstri, harðnandi samkeppni og breyttu flugrekstrarumhverfi. Fundur deiluaðila hjá ríkissáttasemjara í dag snerist meðal annars um flugtíma, hvíld, vaktir og frí; veigamikil atriði í deilunni sem ráða miklu um bæði vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni Icelandair.

Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð

Ekki tókst í tæka tíð að manna flug Icelandair til Rómar í fyrramálið og hefur því verið frestað um hið minnsta einn og hálfan tíma. Icelandair hefur í síðustu vikum átt í vandræðum við að manna flugvélar.

